Fransa'da İmamoğlu yürüyüşü

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun tutuklanmasının ardından yurtta ve yurt dışında çok sayıda eylem ve protesto gerçekleşti. Strasbourg’da Place Kléber Meydanı’nda sona eren yürüyüşe siyasi parti temsilcileri, sivil toplum kuruluşları ve vatandaşlar katıldı. Katılımcılar, "Hak, hukuk, adalet", "Ekrem İmamoğlu’na yapılanlar cezasız kalmayacak" ve "Kurtuluş yok tek başına! Ya hep beraber, ya hiçbirimiz", "86 Milyonun temsilcisi Ekrem İmamoğlu’dur” sloganlarıyla meydanı inletti.

Etkinlik boyunca birlik, beraberlik ve demokrasi vurgusu ön plandaydı. Dayanışma Sandıkları temsilcileri, yaptıkları açıklamada bu buluşmanın bir başlangıç olduğunun altını çizerek, “Türkiye’de demokrasiyi yeniden yeşertmek, adaletin ve eşitliğin hâkim olduğu bir gelecek kurmak istiyoruz. Strasbourg’daki bu coşku bize umut verdi. Bu sadece bir yürüyüş değil, bir halk hareketidir” ifadelerini kullandı.