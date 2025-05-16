Fransa’da işsizlik oranları açıklandı

Fransa İstatistik Kurumu INSEE’nin verilerine göre, ülkede işsiz sayısı mart ayı itibarıyla 2,4 milyona yükseldi. Bir önceki aya göre işsiz sayısı 64 bin kişi arttı. İşsizlik oranındaki bu hafif yükseliş piyasa beklentileriyle uyumlu gerçekleşti. İşgücüne katılım oranı ise yüzde 74,6’dan yüzde 75,1 seviyesine çıkarak daha fazla kişinin aktif olarak iş aradığını gösterdi.

Fransa’da enflasyon oranı değişmedi

GENÇLERDE İŞSİZLİK YÜKSEK SEYREDİYOR

Yaş gruplarına göre işsizlik oranları incelendiğinde, 15-24 yaş arası gençlerde işsizlik oranı yüzde 19,2 olarak açıklandı. Bu oran bir önceki döneme göre 0,1 puan artarken, geçtiğimiz yılın aynı dönemine kıyasla 1,1 puan daha yüksek seyrediyor. 25-49 yaş grubundaki işsizlik oranı ise yüzde 6,7’de sabit kalırken, yıllık bazda hafif düşüş yaşandı. 50 yaş ve üzeri grupta işsizlik oranı yüzde 4,7 seviyesinde sabit kaldı ve bu oran geçen yıla göre 0,3 puan daha düşük.

İşsizlik fonunda toplanan milyarlar patronlara gitti: İşsizlerin yarısı maaşını alamadı

KADIN İŞSİZLİĞİ ARTARKEN ERKEK İŞSİZLİĞİ İSTİKRARLI

Cinsiyete göre değerlendirildiğinde, kadınlarda işsizlik oranı 0,3 puan artarak yüzde 7,4’e yükseldi. Erkek işsizliği ise önceki döneme göre hafif bir azalma göstererek yüzde 7,4 seviyesinde dengelendi. Bu durum, kadınların işgücüne katılımındaki artışın işsizlik rakamlarına yansıdığını ortaya koyuyor.

Fransa’daki işsizlik oranındaki bu gelişmeler, Avrupa genelindeki ekonomik toparlanma süreci ve iş piyasasındaki dalgalanmalar ışığında yakından takip ediliyor. INSEE’nin verileri, ülkede işgücü piyasasının karmaşık bir tablo çizdiğini, genç işsizliğinin yüksek seyrettiğini ve kadınların işgücüne katılımının arttığını gösteriyor.