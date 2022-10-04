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Fransa'da kepenk kapatan mağaza zincirlerinin merkezi çalışanlarınca işgal edildi

Fransa'da yaklaşık 30 çalışan, kepenk kapatan ülkedeki giyim mağaza zincirleri Camaieu'nün merkezini "işgal etti".

Haber Giriş: 4 Ekim 2022 Salı - 20:37
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Fransa'da kepenk kapatan mağaza zincirlerinin merkezi çalışanlarınca işgal edildi

Fransa'da kepenk kapatan mağaza zincirlerinin merkezi çalışanlarınca işgal edildi
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Fransız basındaki haberlere göre, geçen hafta Lille Ticari Mahkemesi'nce tasfiyesine karar verilen ülkedeki giyim mağaza zinciri Camaieu'nün Roubaix kentindeki merkezinin çitlerini aşan yaklaşık 30 işçi, merkezi işgal etti.

O sırada işçilerin yanında bulunan, ülkenin en büyük işçi konfederasyonu CGT'nin üyesi Thierry Siwik, "Şirketin bize ait olduğunu, bu durumdan sorumlu olmadığımızı ve hissedarların sorumlu olduğunu göstermek istiyoruz." ifadesini kullandı.

Olay yerinde bulunan Camaieu Genel Direktörü Sandrine Lilienfeld, işçilerin öfkesini anladığını ifade etti.

İşçiler, merkezde yaklaşık 1 saat kaldıktan sonra buradan ayrıldı.

Camaieu'nün Fransa genelinde 514 mağazası ve 2 bin 600 işçisi bulunuyordu.

Mahkemenin tasfiyesine karar verdiği Camaieu mağazalarına geçen hafta müşteriler akın etmişti.

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