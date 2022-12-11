﻿Fransa'da Lafarge'ın bir fabrikasının faaliyeti durduruldu

Fransız basınındaki habere göre, 200 kadar beyaz önlük giyen çevreci aktivist, Bouc-Bel-Air kentindeki Fransız şirketi Lafarge'a ait La Malle fabrikasına zarar verdi.

Fabrikanın bazı iş makineleri yakıldı, kabloları çekiç veya baltayla kesildi ve çimento torbaları yırtıldı.

Haberde, fabrikanın faaliyetinin durdurulduğu belirtildi. Lafarge şirketi olanları, "bir suç eylemi" olarak niteledi.

Bouc-Bel-Air Belediye Başkanı Richard Mallie, oluşan hasar nedeniyle fabrikanın birkaç hafta boyunca normal şekilde çalışamayabileceğini ifade etti.

Aktivistler, yayımladıkları bildiride, hava kirliliğine işaret ederek, fabrikanın bacalarının "zehir" saçmaya devam ettiğini belirtti.