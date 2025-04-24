Fransa’da lisede bıçaklı saldırı: 1 ölü, 3 yaralı

Düzenleme: Kaynak: Haber Merkezi / İHA

Fransa’da bir lisede düzenlenen bıçaklı saldırıda 1 kişi hayatını kaybetti, 3 kişi de yaralandı.

Fransa’nın Nantes kentinde özel bir lise olan Notre-Dame-de-Toutes-Aides’de bıçaklı saldırı düzenlendi. Saldırının 15 yaşındaki bir öğrenci tarafından düzenlediği aktarılarak, saldırıda 1 kız öğrencinin hayatını kaybettiği, 3 erkek öğrencinin de yaralandığı ifade edildi.

Saldırgan, öğretmenler tarafından etkisiz hale getirilerek polise teslim edildi. Polis, saldırganın kimliği ve saldırının nedeni hakkında bilgi vermedi.

Fransa basının yer alan haberlerde, saldırganın saldırı sırasında tamamen siyah giyindiği, kask ve kar maskesi taktığı ve yanında 2 bıçak olduğu bildirildi. Haberlerde, saldırganın saldırıdan önce okuldaki tüm öğrencilere e-posta yoluyla bir belge gönderdiği fakat belgede saldırıdan bahsetmediği aktarıldı.

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