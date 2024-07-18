Fransa’da meclis başkanı belli oluyor

30 Haziran ve 7 Temmuz tarihlerinde yapılan erken genel seçimlerin ardından ülkede siyasi ittifaklar arasında Ulusal Meclis'in ilk genel kurul oturumu için hazırlıklar sürüyor.

Yerel saatle 15.00'te gerçekleşecek oturumda meclis başkanlığı için yarışacak isimler arasında, seçim öncesinde meclis başkanlığı koltuğunu elinde bulunduran ve Macron'un yeni adıyla "Cumhuriyet için Birlikte" partisinin adayı olan Yael Braun-Pivet bulunuyor. Ayrıca solcu 4 partinin oluşturduğu Yeni Halk Cephesi ittifakının adayı Andre Chassaigne, Cumhuriyetçiler Partisi (LR) adayı Philippe Juvin, Merkezciler Partisi adayı Charles de Courson ve aşırı sağcı parti Ulusal Birlik'in (RN) adayı Sebastien Chenu da meclis başkanlığı için yarışacak isimler arasında yer alıyor.

Mecliste Macron'un iktidar ortaklarından Demokrasi Hareketi (MoDem) ve Horizons (Ufuklar) partileri de kendi adaylarını çıkardı. Bu partilerin adayı ise eski meclis başkanlarından Naima Moutchou oldu.

Öte yandan, seçimlerde 178 milletvekili çıkararak en fazla sandalye sayısına ulaşan sol ittifak, henüz yeni hükümete başbakanlık yapacak ortak isim üzerinde anlaşma sağlayamadı. Ancak meclis başkanlığı için sol ittifak, komünist milletvekili Chassaigne'yi destekleme konusunda uzlaşmaya vardı.

Macron'un partisi eski adıyla "Rönesans"ın Avrupa Parlamentosu seçimlerindeki mağlubiyetinin ardından, 9 Haziran'da Macron ülkeyi erken seçim sürecine sokarak 6-9 Haziran'da yapılan AP seçimlerindeki mağlubiyetin ardından Ulusal Meclis'i feshetti. Bir aydan kısa sürede düzenlenen genel seçimlerde, 5 yıl süreyle görev yapacak yeni 577 milletvekili belirlendi ancak hiçbir parti veya ittifak Mecliste salt çoğunluğu sağlamak için gereken 289 sandalye sayısına ulaşamadı.

Erken genel seçimlerde Yeni Halk Cephesi 178 milletvekili çıkarırken, Macron'un ittifakı 163, aşırı sağcı RN ittifakı ise 143 milletvekiliyle Meclise girmiş ve iktidar kanadı 2022 genel seçimlerine göre 90 milletvekili kaybetmişti.