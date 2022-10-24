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Fransa'da muhalefetin sunduğu 2 gensoru reddedildi

Fransa'da sol ve çevreci partilerden oluşan Sosyal ve Ekolojik Yeni Halk Birliği (Nupes) ve aşırı sağcı Ulusal Birlik (RN) partisinin Başbakan Elisabeth Borne hükümetine karşı Meclise sunduğu gensoru önergeleri reddedildi.

Haber Giriş: 24 Ekim 2022 Pazartesi - 21:52
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Fransa'da muhalefetin sunduğu 2 gensoru reddedildi

Fransa'da muhalefetin sunduğu 2 gensoru reddedildi
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Ulusal Mecliste Nupes ve RN partilerinin bütçe yasasına ilişkin Borne ve hükümetinin karşı sunduğu önergeler görüşüldü.

Kabulü için salt çoğunluk gereken gensoruların reddedilmesiyle birlikte, 2023 bütçesine ilişkin yasa tasarısının ilk kısmı Ulusal Mecliste oylanmadan geçmiş oldu.

Geçen hafta, Borne, 2023 bütçesine ilişkin yasa tasarısının ilk kısmının Ulusal Mecliste oylanmadan geçmesi için anayasanın ilgili maddesini uygulamaya koymuş, Nupes ve RN ise hükümete karşı ayrı ayrı gensoru önergesi vermişti.

Anayasa'nın 49. maddesinin 3. fıkrası

Anayasa'nın 49. maddesinin 3. fıkrası, bir yasa tasarısının oylanmadan Ulusal Meclisten geçirilmesi için hükümete yetki veriyor ve buna karşı muhalefetin gensoru önergesi vermesine olanak sağlıyor.

Gensoru önergesi meclisteki milletvekillerinin çoğunluğunun desteğini alırsa hükümet düşüyor.

Gensoru önergesi, mecliste çoğunluk tarafından desteklenmediğinde ise yasa tasarısı mecliste oylanmadan geçilmiş sayılıyor ve Senatonun önüne geliyor.

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