Fransa'da Müslüman ailenin aracına ateş açan kişiye hapis cezası

Kaynak: AA
Fransa'da Müslüman ailenin aracına ateş açan kişiye hapis cezası

Fransa'nın Bas-Rhin eyaletine bağlı Saverne'de bir mahkeme, Müslüman bir ailenin seyahat ettiği araca ırkçı söylemlerde bulunarak ateş açan 61 yaşındaki bir kişiye 6 ay hapis cezası verdi.

Ulusal basında yer alan haberlere göre, mahkeme ayrıca bu kişinin 5 yıl boyunca silah bulundurmasını yasakladı.

Saverne Savcısı Aline Clerot, olayın 6 Temmuz'da Bas-Rhin vilayetindeki Wangenbourg-Engenthal'de meydana geldiğini bildirdi. Olay sırasında saldırgan, yolunu arayan Müslüman ailenin aracına ateş ederken "Pis Araplar, mahallelerinize dönün" gibi ırkçı ifadeler kullandı.

Bölgesel yayın yapan Fransız gazetesi DNA'nın haberine göre, savcılık şahsın 6 ay hapis cezasına çarptırıldığını ve 5 yıl süreyle silah bulundurmasının yasaklandığını duyurdu.

İçişleri Bakanlığı, 2023 yılında 242 Müslüman karşıtı eylem yaşandığını ve bu eylemlerin sayısında bir önceki yıla kıyasla yüzde 30 artış olduğunu açıkladı.

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