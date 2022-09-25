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Fransa'da pistten çıkan uçak gölete savruldu

İsveç merkezli West Atlantic Havayolları'na ait Boeing 737 kargo uçağı, Fransa'nın Montpellier Havalimanı'na inişinde pistten çıkarak gölete savruldu.

Haber Giriş: 25 Eylül 2022 Pazar - 05:46
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Fransa'da pistten çıkan uçak gölete savruldu

Fransa'da pistten çıkan uçak gölete savruldu
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Fransa Sivil Havacılık Güvenliği Araştırma ve Analiz Bürosu (BEA) tarafından yapılan açıklamaya göre İsveç merkezli West Atlantic Havayollarına ait Boeing 737 tipi kargo uçağı, Montpellier Havalimanı'na iniş sırasında pistten çıktı.

Kargo uçağının gölete savrulduğu görüldü. Kazanın ardından havalimanı yolcu ve kargo uçuşlarına kapatıldı.

Bölge yetkilileri, kargo yüklü uçaktan 3 kişinin kurtarıldığını, yaralı olmadıklarını kaydetti.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı. (İHA)

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