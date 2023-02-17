17 Şubat 2023 Cuma
İstanbul 9°C
Doviz verileri
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
Yeniçağ Anasayfa
  • Anasayfa
  • >
  • Dünya
  • >
  • Fransa'da polis müdahalesi sonucu gözünü kaybeden kişiye tazminat ödenecek

Fransa'da polis müdahalesi sonucu gözünü kaybeden kişiye tazminat ödenecek

Fransa'da mahkeme, bir gösteride polisin attığı patlayıcının isabet etmesi sonucu gözünü kaybeden eski kameraman Joachim Gatti'ye, devletin 105 bin 350 euro ceza ödemesini kararlaştırdı.

Haber Giriş: 17 Şubat 2023 Cuma - 17:48
Takip Et

Fransa'da polis müdahalesi sonucu gözünü kaybeden kişiye tazminat ödenecek

Fransa'da polis müdahalesi sonucu gözünü kaybeden kişiye tazminat ödenecek
+
Aa
-

Fransız basınındaki haberlere göre, Montreuil İdare Mahkemesi, Temmuz 2009'da Paris'teki gösteride polisin attığı plastik patlayıcıyla görme yetisini kaybeden Gatti'nin açtığı davayı karara bağladı.

Mahkeme hakimi, polis müdahalesinin, Gatti'nin görme yetisini kaybetmesine yol açtığına ve kalıcı bir engel oluşturduğuna dikkati çekti.

Polis müdahalesinin, Gatti'nin asıl mesleği olan kameramanlığı ve profesyonel anlamda herhangi bir mesleği icra edememesine sebep olduğunu belirten hakim, Fransız devletini 105 bin 350 euro ceza ödemeye mahkum etti.

Mahkeme, olayın faili polise ise 2018'de tecilli 18 ay hapis ve 2 yıl boyunca silah taşımama cezası vermişti.

Etiketler

 

 

EN ÇOK OKUNANLAR
﻿Haluk Levent'i hedef göstermeye çalışanlara tokat gibi cevaplar. Uçakta şarap içerken çekilen eski fotoğrafıyla vurmaya çalışmışlardı
1
﻿Haluk Levent'i hedef göstermeye çalışanlara tokat gibi cevaplar. Uçakta şarap içerken çekilen eski fotoğrafıyla vurmaya çalışmışlardı
﻿Haluk Levent'i hedef göstermeye çalışanlara tokat gibi cevaplar. Uçakta şarap içerken çekilen eski fotoğrafıyla vurmaya çalışmışlardı
﻿Yapılan bağışların vergiden düşeceğinin açıklanmasının ardından Haluk Levent’in bu sözleri yeniden gündeme geldi: Vergiden düşülecek yardım istemiyoruz
2
﻿Yapılan bağışların vergiden düşeceğinin açıklanmasının ardından Haluk Levent’in bu sözleri yeniden gündeme geldi: Vergiden düşülecek yardım istemiyoruz
﻿Yapılan bağışların vergiden düşeceğinin açıklanmasının ardından Haluk Levent’in bu sözleri yeniden gündeme geldi: Vergiden düşülecek yardım istemiyoruz
﻿Elektronik devi iflas etti. Binlerce mağazası vardı
3
﻿Elektronik devi iflas etti. Binlerce mağazası vardı
﻿Elektronik devi iflas etti. Binlerce mağazası vardı
﻿Hande Erçel bebeğin ismine kayıtsız kalmadı. Haluk Levent enkaz altından kurtarılan bebeğe isim babası olmuştu
4
﻿Hande Erçel bebeğin ismine kayıtsız kalmadı. Haluk Levent enkaz altından kurtarılan bebeğe isim babası olmuştu
﻿Hande Erçel bebeğin ismine kayıtsız kalmadı. Haluk Levent enkaz altından kurtarılan bebeğe isim babası olmuştu
﻿Depremden 10 gün sonra 20 bin termal battaniye bağışı!
5
﻿Depremden 10 gün sonra 20 bin termal battaniye bağışı!
﻿Depremden 10 gün sonra 20 bin termal battaniye bağışı!
﻿OHAL kapsamında bankalara 'bağış' muafiyeti. Resmi Gazete’de yayımlandı
6
﻿OHAL kapsamında bankalara 'bağış' muafiyeti. Resmi Gazete’de yayımlandı
﻿OHAL kapsamında bankalara 'bağış' muafiyeti. Resmi Gazete’de yayımlandı
﻿Merkez Bankası'ndan dolara karşı yeni hamle. Bankalara talimat gönderildi
7
﻿Merkez Bankası'ndan dolara karşı yeni hamle. Bankalara talimat gönderildi
﻿Merkez Bankası'ndan dolara karşı yeni hamle. Bankalara talimat gönderildi
﻿Gönüllü madenciler Hatay yolunda
﻿Gönüllü madenciler Hatay yolunda
﻿Gönüllü madenciler Hatay yolunda
﻿Salih Uçan'dan depremzede Ömer'e ziyaret
﻿Salih Uçan'dan depremzede Ömer'e ziyaret
﻿Salih Uçan'dan depremzede Ömer'e ziyaret
﻿Bünyan'da karla mücadele devam ediyor
﻿Bünyan'da karla mücadele devam ediyor
﻿Bünyan'da karla mücadele devam ediyor
﻿Bakan Dönmez'den Elbistan Termik Santrali açıklaması
﻿Bakan Dönmez'den Elbistan Termik Santrali açıklaması
﻿Bakan Dönmez'den Elbistan Termik Santrali açıklaması
Yeniçağ Anasayfa
Copyright 2023 | Tüm Hakları Saklıdır.
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.