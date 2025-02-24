Ukrayna'daki savaşın 3. yıl dönümünde Fransa'daki Rus Başkonsolosluğu'na molotoflu saldırı!

Fransa merkezli TF1 kanalının haberine göre, Fransa'nın 2. en büyük kenti Marsilya'nın 8. bölgesindeki Ambroise Paré caddesinde bulunan Rusya Başkonsolosluğu'nda saat 08.00 sıralarında patlama meydana geldi.

Olay yerine yaklaşık otuz itfaiyeci ve polis ekibi sevk edildi. Patlama sonucunda ölü veya yaralı olmadığı bildirildi.

Marsilya'daki Rus Başkonsolosu Stanislav Oranskiy, Fransız basınına yaptığı açıklamada, patlamanın konsolosluğun içinde meydana geldiğini ve itfaiyecilerin hızla olaya müdahale ettiğini açıkladı.

TERÖR SALDIRISI ŞÜPHESİ

Rusya'nın Marsilya Başkonsolosu Stanislav Oranskiy'nin La Marseillaise gazetesine verdiği bilgiye göre, patlama konsolosluğun içinde gerçekleşti. Saldırının ise molotof kokteyliyle gerçekleştirildiği gelen bilgiler arasında yer aldı. Rus basını ise bu saldırının terör saldırısı olabileceği yönünde değerlendirmelerde bulundu.

SAVAŞIN 3. YIL DÖNÜMÜNDE

Ukrayna'daki savaşın 3. yıl dönümünde meydana gelen patlamaya ilişkin polis tarafından yapılan açıklamada, olayla ilgili daha fazla bilgi topladıkları ve şu anda herhangi bir bilgiyi doğrulayamayacakları ifade edildi.

CAN KAYBI YAŞANMADI

Yerel basında çıkan haberlerde, Ambroise-Pare caddesinin polis tarafından kordon altına alındığı belirtildi ve herhangi bir can kaybı yaşanmadı öğrenildi.