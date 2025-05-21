Fransa’da sel felaketi: Can kaybı artıyor!

Fransa’nın güneyindeki Var bölgesinde pazartesi gününden bu yana devam eden şiddetli yağışların tetiklediği selde can kayıpları artıyor.

Dün Le Lavandou’da bir kişinin öldüğü duyurulmuşken, kayıp bir kişinin daha cansız bedenine ulaşıldı ve Vidauban’da bir kişi selde arabasında mahsur kalarak yaşamını yitirdi; böylece can kaybı 3’e yükseldi.

Selin etkilediği bölgelerde ciddi hasarlar oluşurken, elektrik ve su kesintileri meydana geldi. Bölgedeki iki yüksek hızlı trenin raylarının selden zarar görmesi nedeniyle seferleri durduruldu.

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Toulouse-Paris seferindeki trenin 500 yolcusu tahliye edildi. Pazartesi’den bu yana Var bölgesinde 500’den fazla acil durum çağrısı yapıldı; Cannes gibi çevre şehirlerden yaklaşık 100 kurtarma personeli görevlendirildi. Ayrıca, yaklaşık 600 haneye elektrik ve su sağlanamıyor.

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, sosyal medya üzerinden selden etkilenenlere başsağlığı dilerken, 2 kişinin hâlâ kayıp olduğunu belirtti.

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