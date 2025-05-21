Fransa’da sel felaketi: Can kaybı artıyor!

Kaynak: İHA

Fransa’nın güneyindeki Var bölgesinde pazartesi gününden itibaren süren yoğun yağışların yol açtığı sel felaketinde hayatını kaybedenlerin sayısı 3’e ulaştı.

Fransa’nın güneyindeki Var bölgesinde pazartesi gününden bu yana devam eden şiddetli yağışların tetiklediği selde can kayıpları artıyor.

fransada-sel-kabusu-1-olu-1-kayip-bolge-sular-altinda-yenicag-1.jpeg

Dün Le Lavandou’da bir kişinin öldüğü duyurulmuşken, kayıp bir kişinin daha cansız bedenine ulaşıldı ve Vidauban’da bir kişi selde arabasında mahsur kalarak yaşamını yitirdi; böylece can kaybı 3’e yükseldi.

fransada-sel-kabusu-1-olu-1-kayip-bolge-sular-altinda-yenicag-1.jpg

Selin etkilediği bölgelerde ciddi hasarlar oluşurken, elektrik ve su kesintileri meydana geldi. Bölgedeki iki yüksek hızlı trenin raylarının selden zarar görmesi nedeniyle seferleri durduruldu.

Fransa’da sel Kabusu: 1 ölü, 1 kayıp! Bölge sular altındaFransa’da sel Kabusu: 1 ölü, 1 kayıp! Bölge sular altında

fransada-sel-kabusu-1-olu-1-kayip-bolge-sular-altinda-yenicag-2.jpeg

Toulouse-Paris seferindeki trenin 500 yolcusu tahliye edildi. Pazartesi’den bu yana Var bölgesinde 500’den fazla acil durum çağrısı yapıldı; Cannes gibi çevre şehirlerden yaklaşık 100 kurtarma personeli görevlendirildi. Ayrıca, yaklaşık 600 haneye elektrik ve su sağlanamıyor.

fransada-sel-kabusu-1-olu-1-kayip-bolge-sular-altinda-yenicag-2.jpg

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, sosyal medya üzerinden selden etkilenenlere başsağlığı dilerken, 2 kişinin hâlâ kayıp olduğunu belirtti.

fransada-sel-kabusu-1-olu-1-kayip-bolge-sular-altinda-yenicag-3.jpeg

fransada-sel-kabusu-1-olu-1-kayip-bolge-sular-altinda-yenicag-3.jpg

Fransa'da hapishanelere telefon operasyonuFransa'da hapishanelere telefon operasyonu

fransada-sel-kabusu-1-olu-1-kayip-bolge-sular-altinda-yenicag-4.jpeg

fransada-sel-kabusu-1-olu-1-kayip-bolge-sular-altinda-yenicag-4.jpg

fransada-sel-kabusu-1-olu-1-kayip-bolge-sular-altinda-yenicag-5.jpg

Son Haberler
Öğretmenlere masal eğitimi
Öğretmenlere masal eğitimi
Babacan'dan 'sanal kumar' iddiası! "Erdoğan bizzat izin veriyor"
Babacan'dan 'sanal kumar' iddiası! "Erdoğan bizzat izin veriyor"
Milyonlarca kişiyi ilgilendiriyor! Tapusu olmayan evlere tapu verilecek
Milyonlarca kişiyi ilgilendiriyor! Tapusu olmayan evlere tapu verilecek
Ege Kökenli acı haberle yıkıldı! Sosyal medyadan duyurdu
Ege Kökenli acı haberle yıkıldı! Sosyal medyadan duyurdu
Sanayi siteleri hurdalardan temizleniyor
Sanayi siteleri hurdalardan temizleniyor