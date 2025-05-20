Fransa’da sel Kabusu: 1 ölü, 1 kayıp! Bölge sular altında

Fransa’nın güneydoğusundaki Var bölgesinde şiddetli yağışlar sele neden oldu. La Mole Nehri’nin su seviyesi sadece iki saatte 11 metre yükseldi. Meteo-France’ın sabah saatlerinde “turuncu” uyarı yayımladığı bölgede, çok sayıda yerleşim yeri ve La Mole-Saint-Tropez Havalimanı sulara gömüldü. Var Valiliği, Le Lavandou’da 1 kişinin hayatını kaybettiğini, 1 kişinin ise kaybolduğunu bildirdi.

Selden en fazla etkilenen bölgeler Le Lavandou, Bormes-les-Mimosas ve Cavaliere oldu. Le Lavandou Belediye Başkanı Gil Bernardi, “Cavaliere şu anda dış dünyayla bağlantısı kesilmiş durumda. Sahil yolundaki otopark çöktü, köprüler ciddi şekilde hasar gördü. Saint-Tropez yönüne sahil yolundan ulaşım mümkün değil” dedi.

Bormes-les-Mimosas Belediyesi, RD98 karayolunun büyük bölümünün sular altında kaldığını ve trafiğe kapatıldığını açıkladı. Halka sakin olmaları çağrısı yapılan açıklamada, “Çocuklarımız okullarda güvende. Kriz merkezimiz faal, müdahaleler devam ediyor” ifadeleri kullanıldı. Lavandou-Cavaliere arasındaki RD559 sahil yolu da su baskını nedeniyle ulaşıma kapatıldı. Bazı bölgelerde elektrik kesintileri yaşanırken, bazı marketler önlem olarak geçici olarak kapandı.

TELEFONLARA UYARI MESAJLARI GÖNDERİLDİ

Var İtfaiyesi, sel ve su baskınlarına karşı yaklaşık 100 personel ve çok sayıda araçla çalıştıklarını belirterek, “Su tahliyesi ve mahsur kalanların kurtarılması için durmaksızın çalışıyoruz. Vatandaşlarımızdan dere yataklarına yaklaşmamalarını ve zorunlu olmadıkça dışarı çıkmamalarını rica ediyoruz” açıklamasını yaptı. Bölge halkına FR-ALERT sistemiyle cep telefonlarına uyarı mesajları gönderildi.

CANNES VE NİCE’TE PARK VE BAHÇELER KAPATILDI

Yağışların gün içinde doğuya ilerleyerek Alpes-Maritimes bölgesine ulaşacağı öngörülüyor. Saint-Raphael ve Frejus’ta sağanaklar etkili olurken, Cannes ve Nice belediyeleri tüm park ve bahçeleri geçici olarak kapattı. Yetkililer, yağışların gün boyu devam edebileceğini ve dere yataklarında yeni taşkın riskleri oluşabileceğini belirterek, halka “bulundukları yerden ayrılmama” çağrısında bulundu.