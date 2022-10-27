Fransa'da sendikalardan yeni grev çağrısı

Ülkenin en büyük işçi sendikaları federasyonu "CGT" ve en büyük eğitim çalışanları sendikası "FSU", enflasyon oranıyla uyumlu maaş artışı talebiyle grev çağrısında bulundu.

Sendikalar, Normandiya bölgesine bağlı Cherbourg, Granville ve Saint-Lo kentlerinde gösteriler düzenlendiğini bildirdi.

Fransa'da son haftalarda sendikalar, kamu çalışanlarının maaşlarına yüzde 10 zam ve enflasyona karşı genel bir düzenle yapılması talebiyle çok sayıda grev düzenledi.

Başkent Paris ve içinde bulunduğu İle-de-France bölgesinde toplu taşıma sektöründe 10 Kasım için büyük çaplı grev çağrısı yapılmıştı.

Hükümet sendikalara, şirketlerle uzlaşma yoluna gitmeleri için çağrı yapmış, aksi durumda yaptırımlara başvuracağı tehdidinde bulunmuştu.