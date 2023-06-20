Fransa’da sığınmacı küçük bir kıza ve kadına saldırdı

Fransa’da bir sığınmacı saldırısı daha yaşandı. Saldırgan sığınmacı, bir eve zorla girmeye kalkarken küçük bir kız çocuğu ve bir kadına saldırdı.

Fransa’da sığınmacı küçük bir kıza ve kadına saldırdı

Fransa’da sığınmacı saldırısı yaşandı. Evinin kapısından dışarıya bakan küçük bir kız ve kadını önce izleyen bir sığınmacı, kadın ve kızın tedirgin olup eve geri girmeye çalıştığı esnada ayağını kapı aralığına sokup küçük kız ve kadına saldırdı.

Kısa süren arbede sonrasında kız ve kadını sert bir şekilde dışarıya fırlatan sığınmacı, yere düşen eşyalardan bir iki tanesini aldıktan sonra olay yerinden koşarak uzaklaştı.

FRANSA’DA SIĞINMACI KRİZİ

Geçtiğimiz günlerde de, Fransa’nın Annecy Gölü yakınlarındaki bir parka giren Suriyeli sığınmacı dördü çocuk altı kişiyi bıçaklamıştı.

Yaşanan olayın ardından Fransa İçişleri Bakanı Gerald Darmanin saldırganın polis tarafından etkisiz hale getirilerek gözaltına alındığını söylemişti.

Polis, saldırganın 45 yaşındaki bir Suriyeli sığınmacı olduğunu, radikal İslamcı gruplarla bağlantılı olduğuna dair ise ellerinde bir veri olmadığını belirtmişti.

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, sosyal medya hesabından paylaştığı mesajda, parkta gerçekleşen saldırı için "korkakça eylem" ifadesini kullandı ve olayın "şoke edici" olarak niteledi.

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