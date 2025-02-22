Fransa'da terör saldırısı! Onlarca yaralı ve ölü var

Fransa'nın doğusunda şüpheli bir kişinin polis memurlarına bıçakla saldırması sonrası olaya müdahale eden 69 yaşındaki bir kişi hayatını kaybetti. 5 polis yaralandı. Fransa Cumhurbaşkanı Macron saldırıyı bir terör eylemi olarak açıkladı.

1 KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ 5 YARALI

Fransa ulusal basında yer alan haberlere göre, Mulhouse kentinde Cumartesi günü öğleden sonra Kongo'ya destek gösterisi esnasında yaşanan bıçaklı saldırıda 1 kişi hayatını kaybetti, ikisi ağır olmak üzere 5 polis yaralandı.

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, bıçaklı saldırının "hiç şüphesiz bir İslamcı terör eylemi" olduğunu belirtti. Terörle mücadele savcılığına (PNAT) göre, tutuklanan kişi Cezayirli bir erkek ve şüpheli saldırgan, terör önleme izleme listesinde yer alıyor.

PNAT tarafından yapılan açıklamada, saat 16:00'dan kısa bir süre önce Arapça “Tanrı en büyüktür” diye bağırarak yerel polis memurlarına saldırdığı ifade edildi. Görgü tanıkları Agence France-Presse'e şüphelinin bu ifadeyi birkaç kez bağırdığını doğruladı. PNAT, Portekiz vatandaşı olduğu anlaşılan yoldan geçen kişinin olaya müdahale etmeye çalışırken öldüğünü söyledi.