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Fransa'da tıbbi laboratuvarların yüzde 95'inde greve gidildi

Fransa'da biyologların sosyal güvenlik bütçesini protesto amacıyla greve gitmesi, ülkedeki tıbbi analiz laboratuvarların yüzde 95'inde kan ve idrar dahil, sağlık testi işlemlerinin askıya alınmasına yol açtı.

Haber Giriş: 14 Kasım 2022 Pazartesi - 11:39
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Fransa'da tıbbi analiz laboratuvarların yüzde 95'inde greve gidildi

Fransa'da tıbbi laboratuvarların yüzde 95'inde greve gidildi
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Fransız basınındaki haberlere göre, biyolog sendikaları, haftalardır karşı çıkmalarına rağmen hükümetin alana yönelik sosyal güvenlik bütçesinden 250 milyon avro azaltmaya gitmesini protesto için en az 3 günlük grev ilan etti.

Grev kararından sonra ülkedeki 4 bin 100 laboratuvarın 3 bin 900'ü acil durumlar hariç kan ve idrar dahil tüm analiz işlemlerini durdurdu.

Fransızlar, bu süre boyunca normal tıbbi testleri için sadece hastanelerin laboratuvarlarından hizmet alabilecek.

GREV SAĞLIK HİZMETLERİNDE CİDDİ AKSAMAYA NEDEN OLACAK

Hükümet ise bütçe kısıtlamasına, bu laboratuvarların Kovid-19 salgını döneminde test yaparak 7 milyar avro kar yapmasını gerekçe gösterdi.

Yetkililer, laboratuvarlardan aynı zamanda tıbbi testlerin fiyatlarını düşürmesini de istedi.

Ancak biyologlar, halihazırdaki fiyatlar üzerinden ek vergi ödemeye hazır olduklarını açıklayarak planlamanın, kırsal bölgelerde düşük kar sağlayan laboratuvarların etkilenmemesi için gelecek birkaç yıl için ertelenmesini talep etti.

Grev nedeniyle, evlerde tedavileri devam eden çok sayıda hastadan alınan örneklerin laboratuvarlarda testleri yapılamayacağından sağlık hizmetlerinde ciddi aksamaların yaşanacağı öngörülüyor.

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