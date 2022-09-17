﻿Fransa'da trenlerden eşya çalan çete yakalandı

Fransa'da trenlerde 300 bin euro değerinde eşya çalan çete yakalandı.

BBC'de yer alan habere göre, çete üyelerinin, yüksek hızlı trenlerin birinci sınıf kompartımanlarındaki yolcuların bagajlarını çaldıkları sanılıyor.

57 yaşındaki çete üyelerinden birinin peruk takmış bir kadın gibi davrandığı belirtildi. Peruklu çete üyesinin yanı sıra 47 ve 40 yaşlarındaki iki kişi 5 ila 6 yıl boyunca trenlerde hırsızlık yaptıklarını polise itiraf etti.

Yerel basında çıkan haberlere göre, polis ilk olarak nisanda bir yolcunun, içinde 50 bin euro değerinde mücevher olan evrak çantasının çalındığını bildirmesi üzerine harekete geçti.

100'den fazla kişinin eşyalarının çalındığı sanılıyor

Polis 4 ay sonra Marsilya'daki bir dairede 130 bin euro nakit paranın yanı sıra 70 bin euro değerinde bir saat, tasarım el çantaları, ayakkabılar, kameralar ve mücevherlerin içinde olduğu yaklaşık 300 bin euro değerinde çalıntı eşyaya ulaştı.

Paris, Cenevre ve Nice arasında seyahat eden trenlerde yüzden fazla kişinin eşyalarının çalındığı sanılıyor.

Zanlılar hırsızlıktan suçlu bulunmaları halinde 7 yıla kadar hapis cezası alabilir.