Fransa’da yangında ölen 3 kardeş, Rize'de son yolculuklarına uğurlandı

Fransa'nın Strasbourg kenti yakınlarındaki Brumath'ta yaşayan Rize'nin Ardeşen ilçesi nüfusuna kayıtlı İbrahim-Ayşe Tutan Kuru çiftinin evinde 26 Nisan'da ilk belirlemelere göre buzdolabından kaynaklı yangın çıktı. Yangın sırasında çiftin bulunmadığı evde bulunan Ecrin ve kardeşi Hatice Kuru hayatını kaybetti, dumandan zehirlenerek hastaneye kaldırılan diğer kardeş Melek Kuru da kurtarılamadı.

‘3 KARDEŞ SON YOLCULUĞUNA UĞURLANDI’

Cenazeler Rize'ye getirildi. 3 kız kardeş için Ardeşen ilçesinde cenaze töreni düzenlendi. Merkez Camisi'nde düzenlene törene; Rize Valisi İhsan Selim Baydaş, Rize Milletvekilleri Harun Mertoğlu, Tahsin Ocaklı, belediye başkanları, STK temsilcileri, Kuru ailesi yakınları ve çok sayıda kişi katıldı. Cenazeler öğle vakti Rize Müftüsü Naci Çakmakçı'nın kıldırdığı namaz sonrası aile kabristanlığında toprağa verildi.

'PERİŞAN OLMUŞ BİR AİLE VAR'

CHP Rize Milletvekili Tahsin Ocaklı da "Süreci takip ediyordum. Yangının olduğun andan itibaren bilgi sahibi oldum. Başkonsolos ve aileyle görüşerek bilgi alıyordum. Çok acı verici bir şey. 2 evladını kaybettikten sonra hastanedeyken 3'üncüsünün de vefat haberini duyup, kalp krizi geçiren anne var. Perişan olmuş bir aile var. Fransa gibi çok gelişmiş bir ülkede, buzdolabı gaz kaçağından çıkabilecek olan bir yangın nedeniyle 3 çocuğun yaşamını yitirmiş olması gerçek izahı mümkün değil" diye konuştu.