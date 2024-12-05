Fransa'daki hükümet krizi CAC 40 Endeksi'ni durduramadı

Fransa'daki hükümetin çöküşü ve artan politik belirsizliklere rağmen, CAC 40 Endeksi Perşembe günü %0,6 artışla 7.346 seviyesine yükseldi. Bu, endeksin son üç haftadaki en yüksek seviyesini işaret ederken, altıncı ardışık kazanç seansını da işaret etti. Hükümetin çökmesinin ardından başbakan Barnier'e karşı yapılan güvensizlik oyu parlamentoda, aşırı sağ ve sol kanat milletvekillerinin desteğiyle geçti. Bu durum, Cumhurbaşkanı Macron'u yeni bir başbakan atama zorunluluğuyla karşı karşıya bıraktı.

Fransa'nın içinde bulunduğu politik kriz, bütçe önerisiyle bağlantılıydı. Hükümet, bütçesinde yer alan 60 milyar avroluk vergi artışları ve harcama kesintileriyle, bütçe açığını %5'e indirmeyi hedefliyordu. Ancak, bu önlemler halk arasında geniş çaplı hoşnutsuzluğa yol açtı ve hükümetin çöküşüne zemin hazırladı. Ülke, derin politik bölünmelerle mücadele ederken, yeni bir başbakan seçmek büyük bir zorluk haline geldi. Bu durum, Temmuz ayında yapılan erken seçimlerin ardından yaşanan zorlukları da hatırlatıyor.

Buna rağmen, Fransız borsasında çoğu hisse senedi değer kazandı. Finansal hizmetler sektörü endeksin öncüsü oldu. Société Générale hisseleri %3,3, BNP Paribas %2,2, Crédit Agricole %2,1 ve Axa %1,5 oranında yükseldi. Bu yükseliş, yatırımcıların, siyasi belirsizliklere rağmen şirketlerin güçlü performansını değerlendirmesinin bir yansıması olarak görülüyor.

Fransa'daki politik belirsizliklerin, yatırımcı güveni üzerinde bir etkisi olup olmayacağı ise zamanla belli olacak. Ancak şimdilik, CAC 40 gibi endekslerdeki yükseliş, ekonominin temellerinin hâlâ sağlam olduğunu gösteriyor. Bu durum, ülkedeki ekonomik görünümün ve şirketlerin performansının oldukça dirençli olduğunu işaret edebilir.