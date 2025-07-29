Fransa’daki işsizlik azalışı sürüyor

Fransa’nın ana karasında kayıtlı işsiz sayısı Haziran 2025’te 21 bin 600 kişi azalarak 2 milyon 980 bine indi. Bu rakam, Aralık 2024’ten bu yana görülen en düşük seviyeyi temsil ediyor. İşsizliğin azalma trendi sadece genel işsizlerde değil, yaş gruplarına göre tüm kategorilerde hissedildi. 25-49 yaş aralığındaki çalışma çağındaki nüfusta işsiz sayısı 13 bin 700 kişi azalarak 1 milyon 716 bine geriledi. 50 yaş üstü işsizler de 4 bin 800 kişi azalma ile 790 bin 800 seviyesine düştü. Genç işsizler kategorisinde ise 25 yaş altı işsiz sayısı 3 bin 700 kişi azalarak 474 bin 100’e indi.

YAŞ GRUPLARINA GÖRE İŞSİZLİĞİN SEYRİ

Haziran ayındaki bu olumlu gelişmelere rağmen, son bir yıllık dönemde kayıtlı işsiz sayısında toplamda 158 bin 400 kişi artış yaşandığı görülüyor. Bu, Fransa’daki işgücü piyasasının dinamik yapısını ve ekonomik dalgalanmalara bağlı işsizlikteki iniş çıkışları gözler önüne seriyor. Fransa İstihdam Kurumu verilerine göre, kısa vadede işsizlikteki düşüş umut verirken, özellikle genç işsizliği ve 50 yaş üstü istihdamın desteklenmesi kritik önemde. Hükümet ve ilgili bakanlıklar tarafından yapılan açıklamalarda, işgücü piyasasının canlandırılması için reformlar ve yeni teşvik paketleri üzerinde çalışıldığı belirtiliyor.

EKONOMİK VE SOSYAL ETKİLER

İşsizlik oranındaki azalma, Fransa ekonomisinde toparlanma işaretleri olarak değerlendiriliyor. İstihdam piyasasının güçlenmesi tüketici harcamalarını artırarak ekonomik büyümeye olumlu yansıyor. Ancak işsizliğin hala yüksek seviyelerde olması, sosyal politikaların ve istihdam destek programlarının önemini koruduğunu gösteriyor. Özellikle gençler arasında işsizlik oranının düşürülmesi, uzun vadeli kalkınma ve sosyal istikrar açısından büyük önem taşıyor. Fransa’nın bu alandaki ilerlemesi, Avrupa Birliği genelinde de yakından takip ediliyor.