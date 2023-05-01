Fransa’daki olaylı 1 Mayıs’ta yaklaşık 200 gözaltı

Fransa’da 1 Mayıs İşçi Bayramı’nda da hükümetin emeklilik reformuna karşı gösteriler devam etti. Başta başkent Paris, Nantes ve Lyon olmak üzere siyah giyimli anarşistler polise molotofkokteyli ve havai fişekler ile saldırırken, bazı araçlar ateşe verildi. Polis, göstericilere göz yaşartıcı gaz, tazyikli su ve copla müdahale etti.

Çıkan olaylarda yaklaşık 200 kişi gözaltına alınırken, 6 polis yaralandı. İçişleri Bakanlığına göre, yaklaşık 782 bin kişi gösterilere katıldı. Paris İtfaiyesi personeli de gösterilere destek vererek, oturma eylemi düzenledi.

Fransa İçişleri Bakanı Gerald Darmanin yaptığı açıklamada, Fransa'daki protestoların çoğunun barışçıl olduğunu belirtti. Polisin Paris, Lyon ve Nantes'ta polis memurlarını öldürmek ve başkalarının mülküne saldırmak için tek bir amaçla gelen son derece şiddetli haydutlarla karşı karşıya olduğunu aktaran Darmanin, "Bu şiddet kayıtsız şartsız kınanmalı" dedi.

Fransa’da emeklilik yaşının 62'den 64'e çıkarılması içeren ve Ulusal Meclis’te oylamaya sunulmadan geçirilen emeklilik reformu yasası 15 Nisan’da Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron tarafından imzalanarak yasalaşmıştı. Emeklilik reformu karşıtı gösterilerde şu ana kadar binden fazla kişi gözaltına alınmıştı. (İHA)