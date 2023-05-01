Fransa’daki olaylı 1 Mayıs’ta yaklaşık 200 gözaltı

Fransa’da 1 Mayıs İşçi Bayramı’nda polis ve göstericiler arasında çıkan çatışmada yaklaşık 200 kişi gözaltına alındı.

Fransa’daki olaylı 1 Mayıs’ta yaklaşık 200 gözaltı

Fransa’da 1 Mayıs İşçi Bayramı’nda da hükümetin emeklilik reformuna karşı gösteriler devam etti. Başta başkent Paris, Nantes ve Lyon olmak üzere siyah giyimli anarşistler polise molotofkokteyli ve havai fişekler ile saldırırken, bazı araçlar ateşe verildi. Polis, göstericilere göz yaşartıcı gaz, tazyikli su ve copla müdahale etti.

aw881946-01.jpgÇıkan olaylarda yaklaşık 200 kişi gözaltına alınırken, 6 polis yaralandı. İçişleri Bakanlığına göre, yaklaşık 782 bin kişi gösterilere katıldı. Paris İtfaiyesi personeli de gösterilere destek vererek, oturma eylemi düzenledi.

aw881946-02.jpgFransa İçişleri Bakanı Gerald Darmanin yaptığı açıklamada, Fransa'daki protestoların çoğunun barışçıl olduğunu belirtti. Polisin Paris, Lyon ve Nantes'ta polis memurlarını öldürmek ve başkalarının mülküne saldırmak için tek bir amaçla gelen son derece şiddetli haydutlarla karşı karşıya olduğunu aktaran Darmanin, "Bu şiddet kayıtsız şartsız kınanmalı" dedi.

aw881946-05.jpgFransa’da emeklilik yaşının 62'den 64'e çıkarılması içeren ve Ulusal Meclis’te oylamaya sunulmadan geçirilen emeklilik reformu yasası 15 Nisan’da Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron tarafından imzalanarak yasalaşmıştı. Emeklilik reformu karşıtı gösterilerde şu ana kadar binden fazla kişi gözaltına alınmıştı. (İHA)

Öne Çıkanlar
Camdaki Kız yeni bölüm ne zaman? Camdaki Kız 77. bölüm fragmanı yayınlandı mı?
Camdaki Kız yeni bölüm ne zaman? Camdaki Kız 77. bölüm fragmanı yayınlandı mı?
Kızılcık Şerbeti yeni bölüm ne zaman? Kızılcık Şerbeti 24. bölüm fragmanı yayınlandı mı?
Kızılcık Şerbeti yeni bölüm ne zaman? Kızılcık Şerbeti 24. bölüm fragmanı yayınlandı mı?
Yargı’nın 63. bölüm fragmanı yayınlandı mı? Yargı’nın sezon finali ne zaman?
Yargı’nın 63. bölüm fragmanı yayınlandı mı? Yargı’nın sezon finali ne zaman?
Özgür Demirtaş açıkladı: Artık pastırmanın kilogram fiyatı yerine gram fiyatını yazıyorlar
Özgür Demirtaş açıkladı: Artık pastırmanın kilogram fiyatı yerine gram fiyatını yazıyorlar
Gökten inen kutsal kayın ağacı ve Türk mitolojisi
Gökten inen kutsal kayın ağacı ve Türk mitolojisi
Terzi fragmanı yayınlandı mı? Çağatay Ulusoy’un dizisi Terzi konusu nedir?
Terzi fragmanı yayınlandı mı? Çağatay Ulusoy’un dizisi Terzi konusu nedir?
Son Haberler
Şırnak'ta 2 askerin şehit olduğu kazada otobüs sürücüsü tutuklandı Güncel
Şırnak'ta 2 askerin şehit olduğu kazada otobüs sürücüsü tutuklandı
Van'da çok sayıda silah ve mühimmat ele geçirildi; 1 tutuklama Güncel
Van'da çok sayıda silah ve mühimmat ele geçirildi; 1 tutuklama
Fatih Tekke: Her şey bitmiş değil Spor
Fatih Tekke: Her şey bitmiş değil
Kılıçdaroğlu, İmamoğlu, Yavaş Manisa sokaklarında 'Haydi Manisa Haydi' Güncel
Kılıçdaroğlu, İmamoğlu, Yavaş Manisa sokaklarında 'Haydi Manisa Haydi'
Arsenal'i yenen Wolfsburg Barcelona'nın rakibi oldu Spor
Arsenal'i yenen Wolfsburg Barcelona'nın rakibi oldu
Hakan Keleş'ten flaş Fenerbahçe açıklaması Spor
Hakan Keleş'ten flaş Fenerbahçe açıklaması
Fenerbahçe Galatasaray'ı 5-2 yendi Spor
Fenerbahçe Galatasaray'ı 5-2 yendi