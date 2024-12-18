Fransa'dan AB'nin Rusya'ya yönelik yaptırımlarına destek

Kaynak: AA
Fransa'dan AB'nin Rusya'ya yönelik yaptırımlarına destek

Fransa, Avrupa Birliği'nin Rusya'nın istikrarsızlaştırıcı faaliyetlerine yönelik ilk yaptırım paketini memnuniyetle karşıladı.

Fransa Dışişleri Bakanlığı, AB'nin Rusya'nın yurt dışındaki istikrarsızlaştırıcı faaliyetlerini hedef alan 15. yaptırım paketini kabul etmesinden duyduğu memnuniyeti belirtti.

Bu paketle Rusya'nın Avrupa ve Afrika'da istikrarsızlaştırıcı eylemlerine karışan 16 kişi ve 3 kuruluş hedef alındı. Fransa'nın da bu kişi ve kuruluşlara yönelik adımlar attığı kaydedildi.

AB, 16 Aralık'ta Rusya'nın AB ülkelerinin yanı sıra Ukrayna, ABD ve Afrika ülkelerine yönelik faaliyetlerde bulunan kişi ve kuruluşları yaptırım listesine eklemişti.

Bu, AB'nin Rusya'nın yurt dışındaki istikrarsızlaştırıcı eylemlerine yönelik ilk yaptırım paketi oldu.

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