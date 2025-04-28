Fransa'dan acı haber! Rizeli ailenin 3 çocuğu yangında can verdi

Brumath'ta yaşayan İbrahim Kuru ve Ayşe Tutan Kuru çiftinin evinde, henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı. Yangın sırasında evde bulunan 13 yaşındaki Ecrin Kuru ve 11 yaşındaki Hatice Kuru olay yerinde hayatını kaybetti.

YARALI KURTULAN KARDEŞ HASTANEDE YAŞAMINI YİTİRDİ

Ağır yaralı olarak hastaneye kaldırılan en küçük kardeş 5 yaşındaki Melek Kuru ise, doktorların tüm çabalarına rağmen kurtarılamayarak yaşamını yitirdi.

EN KÜÇÜKLERİ ANNESİNİN YANINDAYDI

Facia sırasında, ailenin en küçük ferdi olan 3 yaşındaki Kayra Kuru'nun annesi Ayşe Tutan Kuru ile birlikte dışarıda olduğu ve bu nedenle yangından etkilenmediği öğrenildi.

SORUŞTURMA BAŞLATILDI

Yaşanan trajik olayın ardından Fransız yetkililer tarafından yangınla ilgili geniş çaplı soruşturma başlatıldığı bildirildi.