Fransa'dan Arnavutluk'a tarihi ziyaret

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, resmi ziyaret gerçekleştirdiği Tiran'da Arnavutluk Cumhurbaşkanı Bajram Begaj ile bir araya geldi. İki lider, Arnavutluk Cumhurbaşkanlığı’nda düzenlenen resmi karşılama törenin ardından baş başa görüşme gerçekleştirdi.

Arnavutluk Cumhurbaşkanlığı tarafından yapılan açıklamaya göre Begaj görüşmede, Macron’un ziyaretinin ikili ilişkilerin güçlendirilmesinin her iki ülkenin menfaatine olduğunu ortaya koyduğunu belirtti. Begaj ayrıca Arnavutluk’un Avrupa Birliği’ne (AB) üyelik sürecine ve Kosova ile Sırbistan arasındaki diyaloğa olan desteği nedeniyle Macron’a teşekkür etti. Begaj, “Kosova bağımsız, egemen bir ülke ve (24 Eylül 2023’te) Zveçan’a bağlı Banjska köyünde yaşanan benzer terör eylemleri kabul edilemez. Bunlar Kosova ve bölgenin olduğu kadar Avrupa kıtasının tamamının güvenliği için tehdit oluşturuyor” dedi.



FRANSA'DAN ARNAVUTLUK'A TARİHİ ZİYARET

Arnavutluk tarihinde bir Fransız cumhurbaşkanının ülkeye yaptığı ilk ziyaret olarak kayıtlara geçen ve iki ülke arasındaki ilişkiler açısından "tarihi" olarak nitelendirilen ziyarete dün başlayan Macron, dün akşam ünlü Arnavut yazar İsmail Kadare’yi Fransa’nın en yüksek dereceli sivil nişanı Legion d'honneur (Onur Nişanı) ile taltif etti.



MACRON, RAMA İLE GÖRÜŞTÜ

Fransa Cumhurbaşkanı Macron, tarihi ziyaretinde Başbakan Edi Rama ile de bir araya geldi. Görüşmede Arnavutluk ile Fransa arasındaki iş birliğinin güçlendirilmesi çerçevesinde çeşitli anlaşmalar imzalandı.