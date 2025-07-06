Fransa'dan Çin'e ağır suçlama: "Sabote ettiler"

Fransız istihbarat servislerinin elde ettiği bilgilere göre, Çin'in, Fransa üretimi Rafale savaş uçaklarının uluslararası pazardaki imajını karalama kampanyası yürüttüğü iddia edildi. Associated Press'in aktardığı rapora göre, 2025 Mayıs'ında Hindistan ile Pakistan arasındaki hava çatışmalarında Rafale'in yer almasının ardından Çin'in harekete geçtiği belirtiliyor. Çinli diplomatların çeşitli ülkelerdeki büyükelçilikler aracılığıyla uluslararası ortaklara Rafale'in muharebe performansının zayıf olduğunu ilettiği ve bunun yerine Çin yapımı askeri uçakları tanıttığı öne sürüldü.

DEZENFORMASYON KAMPANYASI İDDİALARI

Fransız yetkililer, Endonezya gibi bazı ülkelerin Rafale siparişlerini iptal etmeleri yönünde baskı gördüğünü iddia etti. Kampanyanın sadece diplomatik kanallarla sınırlı kalmadığı, aynı zamanda sosyal medyada viral paylaşımlar, manipüle edilmiş görüntüler, yapay zeka tarafından üretilen içerikler ve hatta video oyunu simülasyonları aracılığıyla Rafale hakkında olumsuz algı oluşturulduğu belirtildi.

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PEKİN İDDİALARI REDDETTİ: "ASILSIZ SÖYLENTİLER!"

Fransa, online kampanyayı doğrudan Çin hükümetiyle ilişkilendiremese de, istihbarat servisleri Çinli diplomatların birçok ülkenin savunma yetkilileriyle yaptıkları görüşmelerde aynı olumsuz anlatıyı yaydığını savunuyor. Çin Savunma Bakanlığı ise söz konusu iddiaları kesin bir dille reddederek bunları "asılsız söylentiler ve iftiralar" olarak nitelendirdi.

Rafale, Fransız savunma sanayisinin en prestijli ürünü konumunda ve itibarı, Fransa'nın askeri ihracatları için hayati önem taşıyor. Bu iddialar, küresel silah pazarında artan rekabetin ve diplomatik gerilimlerin yeni bir boyuta taşınma riskini arttırıyor.