Fransa'dan flaş haber! Galatasaray-Singo

Kaynak: Haber Merkezi
Fransa'dan flaş haber! Galatasaray-Singo

Sağ bek ve stoper pozisyonlarında oynamayı bilen bir oyuncuyu transfer etmek isteyen Galatasaray, Monaco'da forma giyen Wilfried Singo için uzun süredir çalışmalarını sürdürüyordu. Teknik direktör Okan Buruk'un istediği yıldız oyuncu, kararını verdi.

Son 3 sezonun şampiyonu Galatasaray yeni sezona da mutlak şampiyonluk ve Avrupa'da başarı parolasıyla başladı. Ligdeki ilk 2 maçını kazanan sarı-kırmızılı ekipte transferde de hareketli günler yaşanıyor.

Yeniden İsmail Kartal! Resmen duyurdular: Süper Lig'de yılın sürpriziYeniden İsmail Kartal! Resmen duyurdular: Süper Lig'de yılın sürprizi

r.jpeg

Süper Lig asıl şimdi başlıyor! Memphis Depay geliyorSüper Lig asıl şimdi başlıyor! Memphis Depay geliyor

WILFRIED SINGO'DAN GALATASARAY'A RET!

Defans bölgesi için Okan Buruk'un en çok istediği isimlerden biri Wilfried Singo'ydu. Singo için nabız yoklayan Galatasaray'a kötü haber ise Fransız basınından geldi.

L'Equipe'te yer alan habere göre; Wilfried Singo, Galatasaray’a transfer olmayı reddetti.

Portekiz basınından olay Fenerbahçe yorumu!Portekiz basınından olay Fenerbahçe yorumu!

Galatasaray Sane'nin parasını buldu!Galatasaray Sane'nin parasını buldu!

Eljif Elmas eski takımına dönebilir!Eljif Elmas eski takımına dönebilir!

Son Haberler
İmamoğlu’ndan CHP’li vekillere mektup: Birlik ve dayanışma çağrısı yaptı
İmamoğlu’ndan CHP’li vekillere mektup: Birlik ve dayanışma çağrısı yaptı
Fransa'dan flaş haber! Galatasaray-Singo
Fransa'dan flaş haber! Galatasaray-Singo
İzmir’de köpeklerden kaçarken canından oldu
İzmir’de köpeklerden kaçarken canından oldu
Osmaneli Belediye Başkanı Torun'u personeli doğum gününde yalnız bırakmadı
Osmaneli Belediye Başkanı Torun'u personeli doğum gününde yalnız bırakmadı
Kaymakam Kılıç “Sıradışı Okuryazarlık” Türkiye birincisi Bedriye Engin’i ziyaret etti
Kaymakam Kılıç “Sıradışı Okuryazarlık” Türkiye birincisi Bedriye Engin’i ziyaret etti