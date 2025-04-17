Fransa’dan gelen heyet Kastamonu’daki meşe ve kayın ağaçlarını inceledi

Düzenleme: Kaynak: İHA
Fransa’dan gelen heyet Kastamonu’daki meşe ve kayın ağaçlarını inceledi

Fransa’dan Kastamonu’ya gelen heyet, ormancılık faaliyetlerini incelemek üzere saha ziyaretleri gerçekleştirdi. Kastamonu Orman Bölge Müdürlüğü’nün çalışmalarını yerinde gören heyet, çalışmalar hakkında fikir alış verişi yaptı.

Fransa'dan Türkiye'ye gelen heyet, Kastamonu'daki orman faaliyetleriyle ilgili incelemelerde bulunarak yetkililerden bilgiler aldı.

Fransa'dan Kastamonu'ya gelen heyet ormancılık faaliyetleriyle ilgili incelemelerde bulunuyor. Fransız heyet, Kastamonu Orman Bölge Müdürlüğü tarafından yürütülen çalışmaları sahada inceleyerek yetkililerden yürütülen çalışmalarla ilgili teknik bilgiler aldı. Bu çerçevede Daday Orman İşletme Müdürlüğü'nü ziyaret eden ekip meşe sahalarında incelemelerde bulundu.

Daday Orman İşletme Müdürlüğünde inceleme yapan heyet, bölgede bulunan kayın ve meşe sahalarını da yerinde görme imkanı buldu. Fransız heyete, Daday Orman İşletme Müdürlüğü Merkez Orman Deposunda ve Ballıdağ Şefliği göknar ormanlarında yapılan çalışmalar anlatılarak karşılıklı fikir alışverişi yapıldı.

İncelemelerin ardından heyete, Daday ilçesinin tarihi, turistik ve doğal güzellikleri de tanıtıldı. 11 kişilik heyete, teknik gezilerinde Kastamonu Orman Bölge Müdürü Hakan Yaslıkaya, bölge müdür yardımcıları, şube müdürleri, Kastamonu Üniversitesi Orman Fakültesi akademisyenleri, Daday Orman İşletme Müdürlüğü personeli ve Sarpun Köyü Orman Kooperatifi üyeleri de işlek etti.

Program sonunda Daday Kaymakamı Yasin Cevizci, ilçe hakkında heyete bilgiler vererek, Fransız heyetine ve Orman İşletme Müdürlüğü yetkililerine çalışmalarından dolayı duyduğu memnuniyeti ifade etti.

Fransa’dan gelen heyet Kastamonu’daki meşe ve kayın ağaçlarını inceledi

Fransa’dan gelen heyet Kastamonu’daki meşe ve kayın ağaçlarını inceledi

Fransa’dan gelen heyet Kastamonu’daki meşe ve kayın ağaçlarını inceledi

Fransa’dan gelen heyet Kastamonu’daki meşe ve kayın ağaçlarını inceledi

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