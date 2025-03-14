Fransa'dan 'TikTok' kararı

Kaynak: AA
Fransa'dan 'TikTok' kararı

Fransa Ulusal Meclisi'nde TikTok'un çocuklar ve gençler üzerindeki psikolojik etkilerini araştıracak bir komisyon kurulacak.

Fransa Ulusal Meclisi, TikTok'un çocuklar ve gençler üzerindeki psikolojik etkilerini incelemek üzere bir araştırma komisyonu kurulmasına onay verdi.

Genel Kurul’da yapılan görüşmelerin ardından, platformun gençler üzerindeki etkilerini araştırmayı amaçlayan önerge oy birliğiyle kabul edildi.

Komisyon, 6 ay boyunca TikTok’un algoritmasını ve reşit olmayan kullanıcılar üzerindeki etkilerini mercek altına alacak.

30 milletvekilinin yer alacağı komisyon, ayrıca platformda gençleri korumaya yönelik alınabilecek önlemleri belirlemeyi hedefliyor.

Son Haberler
AKP'de ortalığı toz duman edecek anket! Saray derin sessizliğe gömülecek
AKP'de ortalığı toz duman edecek anket! Saray derin sessizliğe gömülecek
Fatih Terim'den 6 farklı galibiyet: Shabab rakibine acımadı
Fatih Terim'den 6 farklı galibiyet: Shabab rakibine acımadı
Erdoğan'dan oyuncu Şinasi Yurtsever için taziye mesajı
Erdoğan'dan oyuncu Şinasi Yurtsever için taziye mesajı
Djurgården, Konferans Ligi çeyrek finaline yükseldi
Djurgården, Konferans Ligi çeyrek finaline yükseldi
Jagiellonia, Konferans Ligi'nde tarih yazdı
Jagiellonia, Konferans Ligi'nde tarih yazdı