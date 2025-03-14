Fransa'dan 'TikTok' kararı

Fransa Ulusal Meclisi, TikTok'un çocuklar ve gençler üzerindeki psikolojik etkilerini incelemek üzere bir araştırma komisyonu kurulmasına onay verdi.

Genel Kurul’da yapılan görüşmelerin ardından, platformun gençler üzerindeki etkilerini araştırmayı amaçlayan önerge oy birliğiyle kabul edildi.

Komisyon, 6 ay boyunca TikTok’un algoritmasını ve reşit olmayan kullanıcılar üzerindeki etkilerini mercek altına alacak.

30 milletvekilinin yer alacağı komisyon, ayrıca platformda gençleri korumaya yönelik alınabilecek önlemleri belirlemeyi hedefliyor.