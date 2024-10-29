Fransa'dan Türkiye'ye gelmişti! Ameliyatı yapan emlakçı çıkınca intihar etti

Fransa'dan Türkiye'ye gelen 24 yaşındaki öğrenci Mathieu Vigier Latour, İstanbul'da bir klinikte sakal ekim operasyonu geçirdi. Ancak operasyon sonrası yüzünde ciddi şişlikler fark eden Latour, sakallarının da istediği gibi çıkmaması üzerine derin bir depresyona girdi. Bu travmayı atlatamayan genç, operasyondan üç ay sonra intihar ederek hayatına son verdi.

OPERASYONU DOKTOR DEĞİL EMLAKÇI YAPMIŞ

Latour'un intiharının ardından ortaya çıkan skandal iddialar, operasyonu gerçekleştiren kişinin bir doktor değil, emlakçı olduğunu öne sürüyor. Kliniğin Sağlık Bakanlığı onaylı olduğu belirtilirken, bu tür operasyonların uzman cerrahlar tarafından yapılması gerektiği vurgulanıyor. Uzmanlar, bu tür olayların önüne geçmek için daha sıkı denetimlerin yapılması gerektiğini belirtiyor.

BİLİMSEL ARAŞTIRMALAR VE UZMAN GÖRÜŞLERİ

Estetik cerrahi ve psikoloji alanında yapılan araştırmalar, estetik operasyonların başarısızlıkla sonuçlanmasının ciddi psikolojik etkiler yaratabileceğini göstermektedir. 2023 yılında yapılan bir çalışmada, estetik operasyon sonrası memnuniyetsizlik yaşayan bireylerin depresyon ve anksiyete seviyelerinde belirgin artışlar gözlemlenmiştir. Psikiyatrist Dr. Ayşe Yılmaz, "Estetik operasyonlar, kişinin özgüvenini artırmak amacıyla yapılır. Ancak başarısız sonuçlar, kişinin kendine olan güvenini sarsarak ciddi psikolojik sorunlara yol açabilir" diyor.

Mathieu Vigier Latour'un trajik ölümü, estetik operasyonların ciddiyetini ve bu tür işlemlerin uzman kişiler tarafından yapılmasının önemini bir kez daha gözler önüne serdi. Sağlık Bakanlığı'nın bu tür olayların önüne geçmek için daha sıkı denetimler yapması ve hastaların bilinçlendirilmesi gerektiği vurgulanıyor. Estetik operasyon düşünen kişilerin, operasyonu gerçekleştirecek uzmanların yeterliliklerini ve kliniklerin güvenilirliğini dikkatle araştırmaları büyük önem taşıyor.