Fransa'dan Yusuf Yazıcı'ya talip

Fransa Ligue 1 ekibi Nantes, 26 yaşındaki milli futbolcu Yusuf Yazıcı'yı listesine aldı.

Fransa'dan Yusuf Yazıcı'ya talip

Geçen sezonu Trabzonspor'da kiralık olarak geçiren milli futbolcu Yusuf Yazıcı'ya Fransa ekibi talip oldu.

Fransız basınında geçen habere göre; Nantes, Yusuf Yazıcı'yı kadrosuna katmak istiyor.

Ludovic Blas'ı Rennes'e 15 milyon euro'ya gönderen Fransız ekibi, Yusuf Yazıcı'yı da alternatifleri arasına aldı.

Son olarak birçok isimle görüşen Nantes'in son kararını kısa süre içinde vereceği kaydedildi.

Yusuf Yazıcı'nın Lille ile 1 sene daha sözleşmesi bulunuyor.

Lille forması ile 93 maça çıkan Yazıcı, 17 gol atarken 11 asist yaptı.

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