Fransa'nın aşırı sağçı lideri Marine Le Pen siyasetten men edildi

Fransa'da 2027 cumhurbaşkanı seçimlerinde yarışacağını duyuran siyasetçi Marine Le Pen, Avrupa Birliği (AB) fonlarını kötüye kullanmaktan yargılandığı davada suçlu bulundu. Marine Le Pen için davadan karar çıktı. Mahkeme Le Pen ve beraberindeki 8 Avrupa Parlamentosu (AP) üyesini, yolsuzluktan suçlu buldu. Aşırı sağcı lider hakkında 5 yıl boyunca seçimlerden men yasağının derhal uygulanması talebini kabul etti.

MAHKEME SUÇLU BULDU

Paris Ceza Mahkemesi, geçen yıl görülmeye başlanan ve Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un bir önceki seçimlerde de en büyük rakibi olan Fransız siyasetçi Le Pen'in yargılandığı davada kararını açıkladı. Mahkeme, 2027'deki cumhurbaşkanı seçimleri için yeniden adaylığını duyuran Le Pen ve beraberindeki 8 Avrupa Parlamentosu (AP) üyesini, yolsuzluktan suçlu buldu.

LE PEN'E 5 YIL BOYUNCA SİYASETTEN MEN YASAĞI HÜKMETTİ

Paris Ceza Mahkemesi, Paris Savcılığının yargı makamının itirazları ve temyiz sürecinin sonuçlanmasını beklemek yerine aşırı sağcı lider hakkında 5 yıl boyunca seçimlerden men yasağının derhal uygulanması talebini kabul etti. Mahkeme, Le Pen'e 5 yıl boyunca siyasetten men yasağı, 2 yılı ertelenmiş 4 yıl hapis cezası ve 100 bin avro para cezası verilmesine hükmetti. Aşırı sağcı siyasetçi Le Pen, hakkında verilen kararının okunmasını beklemeden mahkeme salonunu terk etti.

CEZASI TEMYİZ SÜRECİNİ BEKLEMEDEN İNFAZ EDİLİRSE ADAY OLAMAYACAK

Bazı Fransız hukukçular, Anayasa Mahkemesinin yakın zamanda verdiği yerel bir siyasetçinin temyiz yollarını tüketmeden cezaya çarptırılmasını onayan kararının, AB fonlarını zimmetine geçirmekle yargılanan ve temyiz yoluna gittiği takdirde davasının sonuçlanması yıllar alabilecek Le Pen için de uygulanabileceğini düşünüyor. Yargıçların Anayasa Mahkemesinin kararından hareketle temyiz sürecinin sonuçlanmasını beklemeden cezanın infazına hükmetmesi halinde aşırı sağcı Le Pen, 2027 cumhurbaşkanı seçimlerinde yarışamayacak.

Öte yandan, bazı hukukçular ise Anayasa Mahkemesinin verdiği kararın yerel yetkililerle sınırlı olabileceğini ve Le Pen'in davasına uygulanamayacağını savunuyor. Anayasa Mahkemesi, Ceza Mahkemesinin 2024'te kamu fonlarını zimmetine geçirmekten yargılanan Fransız kolonisi Mayotte'un eski yerel seçilmişi Rachadi Saindou'nun temyiz sürecinin sonuçlanmasını beklemeden görevden alınmasına ilişkin verdiği kararın yasalara uygun olduğuna hükmetmişti.