Fransa'nın ateşle dansı sürüyor: 16 bin hektar kül oldu

Fransa'nın güneyindeki Aude bölgesinde çıkan ve geniş bir alana yayılan orman yangınları, binlerce kişinin hayatını alt üst etti. Corbières dağlık bölgesini etkisi altına alan yangın, 16 bin hektarlık bir alanı yakıp kül etti. Bölgedeki 1300 itfaiyeci, günlerdir alevlerle mücadele ediyor. Ancak hafta sonu etkisini artıran aşırı sıcaklar ve şiddetli rüzgar, söndürme çalışmalarını çıkmaza sokuyor. Uzmanlar ve bölge idarecileri, rüzgarın yön değiştirmesi ve sıcaklıkların artmasıyla alevlerin yeniden alevlenme riskine dikkat çekiyor. Bölge halkı, yangının yeniden başlaması endişesiyle diken üstünde bekliyor.

"SÖNMESİ HAFTALAR SÜRECEK"

Yangın söndürme operasyonlarının başında bulunan Christophe Magny, cumartesi günü yaptığı açıklamada yangının tamamen sönmesinin haftalar alabileceğini söyledi. Her ne kadar alevlerin ilerleyişi perşembe gününden bu yana durdurulmuş olsa da, yangın hâlâ kontrol altına alınmış değil. Yetkililer, yaklaşık 90 kilometrelik bir alanda süren yangın hattını sıkı bir şekilde takip ettiklerini belirtti. Ancak son saatlerde yangınların küçük ölçekli de olsa yeniden başladığı ve itfaiyecilerin müdahalesiyle kısa sürede kontrol altına alındığı bilgisi paylaşıldı. Bu durum, bölgedeki itfaiye ekiplerini teyakkuzda tutuyor.

AŞIRI HAVA KOŞULLARI İTFAİYECİLERİ ZORLUYOR

Fransız Meteoroloji Kurumu Météo-France, Aude'yi "aşırı sıcak" uyarısı için turuncu seviyeye yükseltti. Bölgede sıcaklıkların 38 ila 40 dereceye kadar çıkması bekleniyor. Ayrıca saatte 55 kilometreye ulaşan şiddetli rüzgar, alevlerin yayılması için en büyük tehdidi oluşturuyor. Bölge İtfaiye ve Kurtarma Servisi Müdür Yardımcısı Michael Sabot, aşırı iklim koşullarının itfaiyecileri zorladığını ve yangının yayılma riskine karşı sürekli tetikte olduklarını dile getirdi. Aude Valisi Christian Pouget ise, cumartesi öğleden sonra bölgenin "kırmızı alarm" seviyesine geçmesinin beklendiğini ve bunun da söndürme çalışmalarını daha da zorlaştıracağını ifade etti.

AFET BÖLGESİNDE GÜNDELİK HAYATIN İZDÜŞÜMLERİ

Yangınlar, bölgedeki yaşamı derinden etkiledi. 10 kilometrelik yeni yollar açılarak engebeli arazilere ulaşım kolaylaştırıldı. 36 ev tamamen yıkılırken, 20'den fazla tarım ambarı da alevlere teslim oldu. Yangın sırasında bir kişi hayatını kaybederken, dört kişi hafif, bir kişi ise ağır yaralandı. Alevlerle savaşan 19 itfaiyeci de yaralandı ve birinin ciddi kafa travması geçirdiği öğrenildi. Bölgede elektrik altyapısı onarılmış olsa da, üç köyde telefon şebekesine erişim hâlâ sağlanamıyor. Yangının çıkış sebebiyle ilgili soruşturma devam ederken, ilk incelemeler alevlerin bir yol kenarında başladığını işaret ediyor.