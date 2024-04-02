Fransa'nın Kara Panteri geliyor. Voleybol Sultanlar Ligi'ni sallayacak transfer

Vodafone Sultanlar Ligi takımları gelecek sezon için transferlere devam ediyor.

Son transfer bombasını Muratpaşa Belediyesi Sigorta Shop patlattı.

Antalya takımı gelecek sezon için Fransız pasör çaprazı Iman Ndiaye’yi kadrosuna kattı.

21 yaşında ve 1.88 boyundaki Fransız yıldız, pasör çaprazı olarak görev yapıyor.

Ndiaye, ABD Kolej Ligi'nde voleybola başladı.

Almanya’da VfB Suhl Lotto Thüringen forması giyen Ndiaye, iki sezondur Fransa'da Volley-Ball Club Chamalieres takımında oynuyor.

Muratpaşa Belediyesi Sigorta Shop'un yıldız oyuncu ile 2 yıllık anlaştığı ifade edildi.