Fransa’nın ticaret açığı alarm veriyor

Fransa’nın dış ticaret açığı, Mayıs 2025’te 7,8 milyar euroya çıkarak beklentilerin üzerine çıktı. Ulusal İstatistik ve Ekonomik Araştırmalar Enstitüsü’ne (INSEE) göre bu rakam, Nisan ayında revize edilen 7,7 milyar euro seviyesinden yükseldi ve Eylül 2024’ten bu yana en yüksek açığı işaret etti.

İhracat yüzde 0,3 düşüşle 48,9 milyar euroya gerilerken, doğal hidrokarbonlar, yayıncılık ve iletişim ürünleri ile endüstriyel mallarda azalma dikkat çekti. İhracat Asya’da yüzde 14,1, Amerika’da yüzde 6,4, Orta Doğu’da yüzde 2,5 ve Afrika’da yüzde 0,8 oranında düştü. Avrupa Birliği’ne yapılan ihracat ise yüzde 4,8 arttı.

İthalat ise yüzde 0,2 azalarak 56,7 milyar euroya indi. Doğal hidrokarbonlar, iletişim ürünleri ve diğer sanayi mallarındaki azalma etkili oldu. Afrika’dan ithalat yüzde 8,6, AB’den ise yüzde 1,3 artarken, Amerika, Asya ve Orta Doğu’dan düşüş yaşandı.