Fransa’nın yeni başbakanı belli oldu

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, merkezci siyasetçi François Bayrou'yu yeni Başbakan olarak atadı.

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, geçen hafta Ulusal Meclisteki güvensizlik oylamasının ardından istifa eden başbakan Michel Barnier'in ardından merkezci siyasetçi, eski adalet bakanı François Bayrou'yu ülkenin yeni Başbakanı olarak atadı.

Macron'un merkezci ittifakının önemli bir ortağı olan 73 yaşındaki Bayrou, Fransız siyasetinde tanınan bir isim. Bayrou'nun siyasi deneyiminin, Ulusal Meclis'te tek bir partinin çoğunluğa sahip olmaması nedeniyle istikrarı yeniden sağlama çabalarında kilit bir öneme sahip olacağı düşünülüyor.

François Bayrou merkezci Demokratik Hareket (MoDem) partisinin lideri. Kısa bir süre önce Avrupa Parlamentosu fonlarını zimmetine geçirdiği iddiasıyla açılan bir davada aklanan Bayrou, görevde sadece üç ay kalabilen Michel Barnier'in devrilmesinin ardından ülkenin bu yılki dördüncü, Macron'un cumhurbaşkanlığı dönemindeki altıncı başbakanı oldu.

SOL VE SAĞDAKİ LDERLERDEN TEPKİLER

Fransa'nın sert sol ve aşırı sağ partilerinin liderleri Bayrou'nun atanmasına tepki gösterdi. Boyun Eğmeyen Fransa (LFI) Partisi'nden Mathilde Panot, partisinin yeni Başbakan için bir güvensizlik oylaması başlatacağını söyledi. Panot sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Milletvekillerinin iki seçeneği olacak: Macron'un kurtarma paketine destek ya da gensoru. Biz kendi tercihimizi yaptık" dedi.

Aşırı sağcı Ulusal Ralli'den Jordan Bardella ise partisinin böyle bir oylamayı "'ilk bakışta'" desteklemeyeceğini söylerken, Fransız Komünist Partisi lideri Fabien Roussel, Bayrou'nun atanmasını "kötü haber" olarak karşıladı.

NE OLMUŞTU?

Eski Fransa Başbakanı Michel Barnier’in bütçesini meclis oylamasına sunmadan geçirmek için özel yetkilerini kullanması üzerine muhalefet partileri 2 farklı gensoru önergesi vermişti. Fransa Ulusal Meclisi’nde 4 Aralık’ta gerçekleştirilen oylamada, Marine Le Pen’in aşırı sağcı Partisi Ulusal Birlik ile Sol Koalisyon NFP'nin işbirliği sonucunda 331 güvensizlik oyuyla Barnier hükümeti düşmüştü. Michel Barnier'nin 3 ay görev yapan merkez sağcı azınlık hükümeti, devrilmesinin ardından Fransa’nın 5’inci Cumhuriyet döneminin en kısa süreli görev yapan hükümeti oldu.