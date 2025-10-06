Fransa’ya Başbakan dayanmıyor: Kabineyi kurdu, istifasını verdi

Fransa’da son dönemde istifa eden başbakanlara yenisi eklendi. Cumhurbaşkanı Macron’un 27 gün önce atadığı Başbakan Lecornu görevinden istifa etti. İstifanın nedeni henüz bilinmiyor.

Fransa Başbakanı Sébastien Lecornu, 9 Eylül 2025'te Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron tarafından göreve atanmıştı. Dün yeni kabinesini kurarak göreve başlamasının ardından, bugün istifasını sundu.

İstifanın gerekçesi henüz resmi olarak açıklanmadı. Ancak, Lecornu'nun göreve başlamasının ardından yaşanan güven krizleri ve bütçe görüşmelerindeki zorluklar, istifanın arkasındaki olası nedenler arasında gösteriliyor.

Lecornu'nun dün akşam açıkladığı kabinedeki isimler tüm kesimlerin tepkisini çekmişti.

Fransa'da son iki yılda hükümetin düşmesi ve başbakan değişiklikleri sıkça yaşandı. Lecornu'nun istifası, bu siyasi istikrarsızlığın bir başka örneği olarak kaydedildi. Yeni başbakanın atanıp atanmayacağı ve hükümetin geleceğiyle ilgili gelişmelerin önümüzdeki günlerde netleşmesi bekleniyor.

