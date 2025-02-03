Fransa'yı Eurovision 2025'te kimin temsil edeceği belli oldu

Fransa'nın en sevilen sanatçılarından Louane, 2025 Eurovision Şarkı Yarışması'nda Fransa'yı temsil edeceğini duyurdu. 28 yaşındaki şarkıcı, 31 Ocak 2025 tarihinde Instagram hesabı üzerinden yayınladığı videolu mesajında, annesinin ölümünden sonra uzun yıllar hayalini kurduğu bu anı sonunda gerçeğe dönüştüreceğini söyledi. Louane, annesinin anısına seslendiği bu mesajında, “Bunu bizim için yapacağım, bizim hayallerimiz için,” dedi. Şarkıcı, 2014 yılında kanser nedeniyle kaybettiği annesini anarken, bu anın onun için ne kadar anlamlı olduğunu vurguladı.

Louane'nin paylaştığı video, şarkıcının çocukluk ve gençlik yıllarına ait aile fotoğraflarıyla bezendi. Şarkıcı, çocukken hayalini kurduğu Eurovision sahnesine çıkmanın kendisi için ne denli büyük bir anlam taşıdığını da dile getirdi. “Hatırlıyorum, her yıl gözlerimdeki ışıltıyla Eurovision’u izlerdik. O anı asla kaçırmazdık,” diyerek geçmişteki bu özel anları anımsadı.

YENİ BİR KİTLEYE HİTAP ETME ZAMANI

Fransa'dan yapılan açıklamaya göre, Louane 2025 Eurovision’unun finalinde Fransa'nın umutlarını taşıyacak. Alexandra Redde-Amiel, Fransa'nın Eurovision delegasyonunun başkanı, Louane’i “özel bir sanatçı” olarak tanımlayarak, “Fransa'da halk onu tanıyor ve çok seviyor. Eurovision ailesine katılmak, Fransa için büyük bir onur” dedi.

2014 yılında The Voice yarışmasında gösterdiği performansla büyük çıkış yapan Louane, kısa sürede büyük bir hayran kitlesi kazandı. Aynı yıl, "La Famille Bélier" filminde başrol oynamasıyla da dikkatleri üzerine çekti. Bu film, 7,5 milyon kişiyle Fransa'da büyük bir gişe başarısı yakalamıştı.

FRANSA UMUTLU

Sanatçının 2015 yılında çıkardığı “Chambre 12” albümü, Fransa'da çift platin sertifikası alarak büyük bir başarı elde etti. 2023'te yayımladığı beşinci albümü "Solo"da ise kişisel bir dönüşüm sergileyen Louane, albümdeki şarkıları sevgilisi Florian Rossi ile birlikte yazıp besteledi.

Eurovision'a katılmaya hazırlanan Louane, 2024'te Eurovision'da Fransa'yı temsil eden Slimane'in ardından bu görevi devralıyor. 2024 yarışmasında “Mon amour” adlı şarkısıyla dördüncülük elde eden Slimane, Fransa'nın Eurovision tarihindeki bir diğer önemli temsilcisiydi. Fransa, 1977’de Marie Myriam’ın kazandığı Eurovision’dan sonra birinciliği kazanamamıştı.

Louane, Eurovision'da Fransa'nın 1977 yılındaki zaferinden sonra gelen uzun bir aranın ardından bu prestijli yarışmaya katılacak olan yeni isim olarak büyük bir heyecan yaratmış durumda.