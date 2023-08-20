Fransız aktör Gerard Depardieu bir günlüğüne İstanbul'a geldi. Gelme nedeni şoke etti

Asteriks & Oburiks gibi filmlerle tanınan, Altın Küre Ödülü sahibi Fransız oyuncu Gerard Depardieu İstanbul sevgisiyle biliniyor. Ünlü oyuncu son olarak bir günlüğüne İstanbul'a gelince gündem oldu.

Fransız aktör Gerard Depardieu bir günlüğüne İstanbul'a geldi. Gelme nedeni şoke etti

Dünyaca ünlü Fransız oyuncu Gerard Depardieu daha önce İstanbul'a olan sevgisini ve aldığı kararı açıklayarak dikkat çekmişti.

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Daha az ülkesinde yaşayıp İstanbul ve Dubai’de zaman geçirmek istediğini söylen Gerard Depardieu iki büyük balıkçı teknesi aldığını belirtmişti.

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Ünlü isim, “Bunlardan birisi Dubai’de, ton balığı avı için kullanılan İstanbul’daki teknemi apartman dairesi haline getirdim” demişti.

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Dünyaca ünlü Fransız oyuncu Gerard Depardieu bu sefer de günübirlik İstanbul'a gelme sebebiyle dikkat çekti. Sabah'tan Ömer Karahan'ın haberine göre; Fransızların dünyaca ünlü sinema oyuncusu Gerard Depardieu, kebap yemek için İstanbul'a geldi.

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