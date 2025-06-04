Fransız basını duyurdu: Mertens’in yerine gelecek

Yaz transfer döneminde Şampiyonlar Ligi kadrosu kurmak isteyen Galatasaray bir yandan Osimhen’in takımda tutmak için büyük çaba gösterirken bir yandan da diğer mevkileri güçlendirmek için çalışma yapıyor.

Yaz transfer döneminde önceliğini Mertens ve Muslera’nın yerini doldurmaya verecek olan Galatasaray, 10 numaraya aradığı ismi buldu. Sarı-kırmızlılar Mertens’den boşalan mevkiye Brezilyalı yıldız Evander’i getirmek istiyor.

Fransız basınından FootMercato'da yer alan habere göre Fransız basını, Galatasaray'ın MLS ekibi FC Cincinnati'de forma giyen Evander için girişimlere başladığını yazdı. Haberde sarı-kırmızılıların Brezilyalı yıldızı bir süredir izlediği belirtildi. 26 yaşındaki futbolcu, 2022 yazında Galatasaray ile görüşmüş fakat daha sonra ABD’ye transfer olmuştu.

Evander bu sezon FC Cincinnati formasıyla çıktığı 19 maçta 9 gol ve 6 asistlik bir performans sergiledi.

1.80 boyundaki orta saha oyuncusunun güncel piyasa değeriyse 14 milyon Euro.