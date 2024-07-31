Fransız basını Erdoğan'ın davet edilmediğini açıkladı. Erdoğan LGBT nedeniyle katılmadığını söylemişti

Paris’te düzenlenen 2024 Olimpiyat Oyunlarının açılış töreni dünyada gündem olmuştu. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan dün AKP il başkanları toplantısında Paris’te düzenlenen olimpiyat oyunlarını hedef almış ve Fransa Cumhurbaşkanı Macron’un kendisini olimpiyatlara davet ettiğini fakat kendisinin torunun “Dede, gitme. Orada LGBT gösterisi yapılıyor" demesi üzerine gitmekten vazgeçtiğini açıklamıştı.

FRANSIZ BASINININDAN BOMBA İDDİA: ERDOĞAN DAVET EDİLMEDİ

Erdoğan’ın bu sözleri sonrasında Fransa basınından bomba iddia geldi. France 24'ün 24 Temmuz tarihinde yaptığı habere göre Erdoğan olimpiyatlara hiç davet edilmedi. France 24’te yer alan haberdeki ifadeler şu şekilde: “Çin Devlet Başkanı Şi Cinping, Paris'e gelmeyecek ve ülkeyi Başkan Yardımcısı Han Zheng tarafından temsil edilecek. Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Hindistan Başbakanı Narendra Modi ise Elysee'nin davetli listesinde yer almıyor."

“DEDE GİTME ORADA LGBT GÖSTERİSİ YAPILIYOR…”

Paris’te düzenlenen 2024 Olimpiyat Oyunlarının açılış gösterisi gündem olmuş ve Hz. İsa’nın ‘Son akşam yemeği’ parodisinin yapıldığı oyun LGBT unsurlarının barındırıldığı gerekçesi ile Papa başta olmak üzere tepkileri üzerine toplamıştı.

Erdoğan AKP il başkanları toplantısında bu konu hakkında açıklamada bulunmuş ve torununun kendisine video göstermesi ile Fransa’ya gitmekten vazgeçtiğini söylemişti: “Paris Olimpiyat Oyunları'nın açılışında sahnelenen ahlaksızlık, karşı karşıya olduğumuz tehdidin boyutlarını bir kez daha gözler önüne serdi. Macron, beni davet etti. Ben de gelebileceğimi söyledim. 13 yaşındaki torunum 'Dede, gitme. Orada LGBT gösterisi yapılıyor' dedi.”