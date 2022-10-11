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Fransız benzin istasyonlarında yakıt tükeniyor. Üç rafineri çalışmayınca kuyruklar uzadı

Fransa'daki benzin istasyonlarının yaklaşık yüzde 30'u TotalEnergies ve ExxonMobil'in Esso France rafinerilerindeki grevlerin neden olduğu rafineri kapatmaları nedeniyle yakıt sıkıntısı çekiyor.

Haber Giriş: 11 Ekim 2022 Salı - 09:00
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Fransız benzin istasyonlarında yakıt tükeniyor. Üç rafineri çalışmayınca kuyruklar uzadı

Fransız benzin istasyonlarında yakıt tükeniyor. Üç rafineri çalışmayınca kuyruklar uzadı
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Fransa'da altı rafineriden üçü kapalı olunca benzin istasyonlarında uzun kuyruklar oluştu. Fransız medyası ülke genelindeki benzin istasyonlarındakri kuyrukların uzadığını belirtirken, krizin büyüyeceği ifade ediliyor.

France 24'e göre, ülkenin yerel yakıt üretimi, yaklaşık iki hafta süren grevlerde yüzde 60'tan fazla düştü, bu da günde 740 bin varil petrole eşdeğer.

Enerji fiyatları yükselirken, çalıştıkları enerji şirketlerine muazzam karlar getirirken geçim sıkıntısı çeken işçiler, maaş artışı talep ediyor.

TotalEnergies, 2021'in ikinci çeyreğinde 2,2 milyon dolar kar elde ederken, 

2022'nin ikinci çeyreğinde bu rakam 5,7 milyar dolara yükseldi.Fransız işçi sendikası CGT, bu kar yükselişinin ardından vergi ve enflasyona karşı yüzde 7 ila yüzde 10'luk bir ücret artışı çağrısında bulundu. 

TotalEnergies pazar günü, çalışanları yatıştırmak ve rafinerilerdeki ablukayı kaldırmaya ikna etmek için kasım ortasından ekim ayına kadar ücret görüşmelerini öne çekmeyi teklif etti.Sendika temsilcileri ise grevlerin işçilerin talepleri karşılanana kadar devam edeceğini söyledi.

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