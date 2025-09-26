Fransız çiftçiler AB-MERCOSUR Anlaşması'nı protesto etmek için 16 farklı noktada 70 eylem düzenlediler

Fransa’nın sembolik mekanlarından Versay Sarayı'nın önü traktör ve çiftçilerle dolu sıra dışı bir manzaraya sahne oldu. Ülke genelinde düzenlenen ulusal çaplı eylemlerin parçası olarak yaklaşık yüz çiftçi, beraberinde getirdikleri 15 traktör, Place d'Armes meydanında buluştu.

Protestoların merkezinde, Avrupa Birliği (AB) ile Güney Amerika ülkeleri Brezilya, Arjantin, Uruguay ve Paraguay arasında imzalanan Güney Ortak Pazarı (MERCOSUR) anlaşmasına yönelik derin endişeler bulunuyor.

Fransa'nın en büyük tarım sendikaları federasyonu FNSEA ve Jeunes Agriculteurs tarafından organize edilen protestoda, hükümetin anlaşmaya karşı tutumunu sıkılaştırması talebinde bulunuldu. FNSEA Başkanı Arnaud Rousseau, protesto alanında yaptığı açıklamada "Eylemlerimizin amacı devletin dikkatini çiftçilerin üzerine çekmek" ifadelerini kullandı.

Arnaud Rousseau, Fransız çiftçilerin temel kaygısı olarak MERCOSUR bloğunu oluşturan Brezilya, Arjantin, Uruguay ve Paraguay'daki meslektaşlarının kendilerinin uymak zorunda olduğu yüksek tarım standartlarına tabi olmamalarından dolayı maliyet-ücretlendirmede dengesinde haksız rekabetin oluşacağına dair öngörüleri olduğunu belirtti. Söz konusu durumun, daha ucuza üretilen ithal ürünler karşısında Fransız çiftçisini rekabet edemez hale getireceği ve sektörü çöküşe sürükleyeceği öne süren Rousseau, "Pazarlarımızı istila eden ve üretim normlarımıza uymayan ürünler hakkında uluslararası camiada endişeler mevcut. Hükümetimizden ricamız konu hakkında daha dikkatli hareket etmesidir" açıklamasında bulundu.

Versay'daki eylemde çiftçiler, kamp ateşi yakıp civarda bulunanlara kahve ve kruvasan ikramında bulundular. Yeşil renkli fişeklerin yakıldığı eylemde, traktörlere asılan "Köylü isyanı Versay'da yeniden başlıyor" yazılı pankart dikkat çekti.

Eylemler sadece Versay ile sınırlı kalmadı. Bugün ülke genelinde 65 farklı noktada irili ufaklı 70 eylem düzenlendi. FNSEA ve Jeunes Agriculteurs tarafından yapılan açıklamaya göre protestolara 3.000'e yakın çiftçi katıldı.