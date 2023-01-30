Transfer'de büyük rakip: PSG'den flaş Hakim Ziyech iddiası

Kadrosunda Messi, Mbappe, Neymar gibi dünya yıldızlarını bulunduran Paris Saint-Germain, bir yıldızı daha renklerine bağlamak üzere.

TRANSFER BİTMEK ÜZERE

Fransız devi, Chelsea'den Hakim Ziyech'i transfer etmeye çalışıyor.

Dünyanın önde gelen spor gazetelerinden L'Equipe, transferin bitmek üzere olduğunu yazdı.

Faslı oyuncu Chelsea'den ayrılıp PSG'ye imza atmak istiyor.

RAKİP ADA'DAN

PSG'nin yanı sıra Manchester United da 29 yaşındaki oyuncuyu transfer etmek istiyor.

2020-21 sezonu başında Ajax'tan 40 milyon Euro'ya Chelsea'ye transfer olan Hakim Ziyech, Maviler'de Şampiyonlar Ligi ve UEFA Süper Kupa kazandı.

Tecrübeli kanat oyuncusu Chelsea'de 98 maçta forma giyerken, 14 gol attı ve 11 asist yaptı.