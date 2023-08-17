Fransız devinden Muleka transferine dair açıklaması

Metz sportif direktörü Pierre Dreossi bir süredir transfer etmek için çaba sarf ettikleri Muleka için "bize katılmayacak" dedi.

Fransız devinden Muleka transferine dair açıklaması

Bir süredir Jackson Muleka transferi için Beşiktaş ile görüşme halinde olan Ligue 1 ekibi Metz’den transfere dair açıklama geldi.

Metz'in sportif direktörü Pierre Dreossi, Muleka'nın transferinin gerçekleşmeyeceğini söyledi. Dreossi, "Jackson Muleka bize katılmayacak" dedi.

Fransız basınında yer alan haberde ise Metz'in siyah-beyazlılara Muleka için teklif sunduğu ancak Beşiktaş'ın bu teklifi yetersiz bulduğu aktarıldı. Beşiktaş'ın Muleka için istediği rakamın Fransız ekibi için ulaşılmaz bir rakam olduğu ve Metz'in bu transfer dosyasını kapattığı belirtildi.

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