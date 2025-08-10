Fransız doktorun İstanbul'daki esrarengiz ölümü

İstanbul’daki lüks bir otelde konaklayan dünyaca ünlü Fransız romatoloji profesörü Claire Georges Tarragano (59), eşi tarafından odasında ölü halde bulundu.

Ölümü şüpheli bulunan ünlü doktorla ilgili soruşturma başlatıldı.

Ekol TV'den Dilek Yaman Demir'in haberine göre, Saint-Louis Hastanesi’nde görev yapan ve aynı zamanda İnsan Hakları Derneği Başkanı olan Tarragano, geçtiğimiz günlerde eşiyle birlikte Türkiye’ye geldi.

Ailesiyle kaldıkları otelde olay günü dışarı çıkan çift, akşam yemeğinin ardından tekrar otele döndü.

Otele girişte, "Bir şey unuttum, odaya çıkmam gerek" diyen Tarragano, eşiyle lobide vedalaştı. Kadının odasına çıktıktan sonra geri dönmemesi üzerine, eşi yarım saat sonra odasına yöneldi.

Odaya girdiğinde eşini hareketsiz halde bulan ve aynı zamanda doktor olan kocası, uzun süre kalp masajı yaparak hayata döndürmeye çalıştı. Ancak tüm müdahalelere rağmen Tarragano yaşamını yitirdi.

Fransız doktorun ölüm nedeni henüz kesinleşmezken, olay şüpheli ölüm olarak değerlendirildi. Cumhuriyet savcılığı ise soruşturma başlattı.