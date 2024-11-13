Fransız duvar kağıdı sanatı RISD Müzesi'nde sanatseverlerle buluşuyor

16. yüzyılda icat edilen duvar kağıdı yapımı, başlangıçta elle oyulmuş blokların küçük kağıt parçalarına baskılanmasıyla oldukça zahmetli bir süreçti. Kağıt parçaları daha sonra duvarlara yapıştırılıyordu. Ancak, sonraki yüzyıllarda büyük kağıt rulolarının kullanımı ve mekanik baskı makinelerinin geliştirilmesiyle bu süreç hız kazandı. Bu yeniliklerle birlikte, 18. ve 19. yüzyılda Fransa’da duvar kağıdı endüstrisinde büyük bir patlama yaşandı.

Bu tasarım tarihine dair ilginç ama pek az bilinen dönem, Rhode Island School of Design (RISD) Müzesi’nde açılan özel bir sergide ziyaretçilere sunuluyor. Sergi, 16 Kasım 2024’ten 11 Mayıs 2025’e kadar 100’den fazla kurtarılmış duvar kağıdı parçası, sınır tasarımları ve hazırlık çizimlerini kapsıyor.

Dönemin duvar kağıdı yapım sürecini daha iyi anlatabilmek adına, müze New York merkezli duvar kağıdı üreticisi Adelphi Paper Hangings ile iş birliği yaptı. Adelphi, geleneksel ahşap blok baskı tekniklerini kullanarak tarihi bir Fransız duvar kağıdı tasarımını yeniden yarattı. Bu iş birliği, ziyaretçilerin o dönemin sanatsal atmosferini daha iyi hissetmelerini amaçlıyor.