Fransız duvar kağıdı sanatı RISD Müzesi'nde sanatseverlerle buluşuyor

Düzenleme: Kaynak: Haber Merkezi
Fransız duvar kağıdı sanatı RISD Müzesi'nde sanatseverlerle buluşuyor

Fransız duvar kağıdı tasarımının sanatsal tarihine ışık tutan yeni bir sergi, RISD Müzesi’nde açılıyor. 100’den fazla duvar kağıdı ve tasarım örneği ziyaretçilerini bekliyor.

16. yüzyılda icat edilen duvar kağıdı yapımı, başlangıçta elle oyulmuş blokların küçük kağıt parçalarına baskılanmasıyla oldukça zahmetli bir süreçti. Kağıt parçaları daha sonra duvarlara yapıştırılıyordu. Ancak, sonraki yüzyıllarda büyük kağıt rulolarının kullanımı ve mekanik baskı makinelerinin geliştirilmesiyle bu süreç hız kazandı. Bu yeniliklerle birlikte, 18. ve 19. yüzyılda Fransa’da duvar kağıdı endüstrisinde büyük bir patlama yaşandı.

Bu tasarım tarihine dair ilginç ama pek az bilinen dönem, Rhode Island School of Design (RISD) Müzesi’nde açılan özel bir sergide ziyaretçilere sunuluyor. Sergi, 16 Kasım 2024’ten 11 Mayıs 2025’e kadar 100’den fazla kurtarılmış duvar kağıdı parçası, sınır tasarımları ve hazırlık çizimlerini kapsıyor.

Dönemin duvar kağıdı yapım sürecini daha iyi anlatabilmek adına, müze New York merkezli duvar kağıdı üreticisi Adelphi Paper Hangings ile iş birliği yaptı. Adelphi, geleneksel ahşap blok baskı tekniklerini kullanarak tarihi bir Fransız duvar kağıdı tasarımını yeniden yarattı. Bu iş birliği, ziyaretçilerin o dönemin sanatsal atmosferini daha iyi hissetmelerini amaçlıyor.

155151515.jpg

risdm-34-1055.webp

risdm-34-863-2.webp

Son Haberler
Batuhan Karadeniz hakkında karar çıktı. 'Yasa dışı bahse teşvik' suçundan tutuklama kararı çıkmıştı
Batuhan Karadeniz hakkında karar çıktı. 'Yasa dışı bahse teşvik' suçundan tutuklama kararı çıkmıştı
Boşandığı eski eşini cadde ortasında bıçakladı
Boşandığı eski eşini cadde ortasında bıçakladı
Nasuh Mahruki hakkında soruşturma. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı harekete geçti
Nasuh Mahruki hakkında soruşturma. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı harekete geçti
Muğla'da 1 kişi kaldığı çadırda ölü bulundu
Muğla'da 1 kişi kaldığı çadırda ölü bulundu
Ukraynalı kadınlar hayat kadını olmuştu! O sahne tepki çekince diziden açıklama geldi
Ukraynalı kadınlar hayat kadını olmuştu! O sahne tepki çekince diziden açıklama geldi