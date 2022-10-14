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Fransız gıda şirketi Danone'den Rusya kararı

Fransız gıda şirketi Danone, Rusya'daki faaliyetlerinin büyük bir kısmından çekilecek.

Haber Giriş: 14 Ekim 2022 Cuma - 19:25
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Fransız gıda şirketi Danone, Rusya'daki faaliyetlerinin büyük bir kısmından çekilecek

Fransız gıda şirketi Danone'den Rusya kararı
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Fransız basınının, Danone şirketinden yapılan açıklamaya dayandırdığı habere göre, şirket, Rusya'daki süt ve bitkisel ürünleri faaliyetlerini transfer prosedürünü başlatma kararını açıkladı.

Söz konusu işlemin, yetkili makamların onayına tabi tutulacağına ve şirkete 1 milyar avroya kadar mal olabileceğine değinildi.

Süt ve bitkisel ürünleri faaliyetleri, Danone'nin Rusya'daki faaliyetlerinin büyük bir kısmına tekabül ediyor. (AA)

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