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Fransız Guyanası'nın en büyük şehri Maripasoula'da hava ulaşımı askıya alındı

Fransız Guyanası'nda yer alan ve yüz ölçümü bakımından ülkenin en büyük belediyesi Maripasoula'da yaşanan uçak kazası nedeniyle uçuşların süresiz askıya alındığı bildirildi.

Haber Giriş: 10 Kasım 2022 Perşembe - 13:03
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Fransız Guyanası'nda yer alan ve yüz ölçümüyle ülkenin en büyük belediyesi Maripasoula'da yaşanan uçak kazası nedeniyle uçuşların süresiz askıya alındı

Fransız Guyanası'nın en büyük şehri Maripasoula'da hava ulaşımı askıya alındı
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Le Figaro'nun haberine göre, Fransız Guyanası'ndaki 18 bin 360 kilometrekarelik kentte kasım başında Air Guayane'a ait bir uçak, iniş yaptığı sırada yağmur nedeniyle kayganlaşan zeminde pistten çıkarak kaza yaptı.

Ana pistin bakıma alınması ve geçici pistin uçuşlara elverişliliğinin henüz onay almaması nedeniyle kente yönelik bütün uçak seferleri süresiz olarak askıya alındı.

Yağışların devam etmesi nedeniyle tarihi pistin tamir ve bakım çalışmalarının 6 aydan uzun süreceği ifade ediliyor.

Kentte hayat "felç olmuş durumda"

Ulaşımın deniz araçları, uçaklarla sağlandığı kentte uçuşların askıya alınması günlük yaşamı ve ekonomik faaliyetleri sekteye uğrattı.

Maripasoula Belediye Başkanı Yardımcısı Lama Topo, uçuşların iptal edilmesinin kentteki okul, yol inşaatlarını durma noktasına getirdiğini, ekonominin baltalandığını belirtti.

Öte yandan eğitime başlamak için yola çıkan yaklaşık 50 öğretmen, uçuşların askıya alınması nedeniyle kente ulaşamazken kentte sadece bir okulda faaliyet yürütülüyor.

Fransa'nın Güney Amerika'da yer alan ve ana karasından yaklaşık 7 bin kilometre uzakta bulunan 250 bin nüfuslu Fransız Guyanası zaman zaman özerklik talepleriyle gündeme geliyor ve bu amaçla sık sık protestolara sahne oluyor.

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