Fransız kolonisi Yeni Kaledonya'da bağımsızlık yanlısı lider dahil 11 kişi gözaltına aldı

Fransız basınına yansıyan haberlere göre, Noumea Cumhuriyet Savcısı Yves Dupas, Yeni Kaledonya'da 11 kişinin gözaltına alındığını açıkladı. Gözaltına alınanlar arasında Saha Eylemleri Koordinasyon Birimi (CCAT) lideri Tein de bulunuyor.

Savcılık, bu kişilerin Ada'da haftalardır süregelen olayları başlatmakla suçlananlara yönelik açılan soruşturma kapsamında ifadelerinin alındığını belirtti.

Yeni Kaledonyalı 11 kişinin gözaltı süresinin 96 saate kadar uzatılabileceği kaydedildi.

CCAT'ten yapılan açıklamada ise birimin bugün Yeni Kaledonya'daki son duruma ilişkin bir basın toplantısı düzenleme planları olduğu belirtilerek, "Sömürgeci devlet, bu toplantıyı yapması gereken CCAT temsilcilerini gözaltına alma kararı aldı." ifadelerine yer verildi.

Açıklamada, Fransız makamlarının bu adımının Ada toplumu nezdinde gerilime neden olduğu vurgulandı.

Yeni Kaledonya'da Fransız hükümetinin yerel halkın gücünü kırmaya yönelik anayasal reform girişimine karşı çıkan bağımsızlık yanlıları, 13 Mayıs'ta harekete geçmişti. Fransız hükümeti, başta başkent Noumea olmak üzere Ada'nın çeşitli noktalarında harekete geçen bağımsızlık yanlılarına karşı operasyonlar yürütmek üzere bölgeye polis ve jandarma göndermiş ve olağanüstü hal ilan etmişti.

Ada'da yaşanan olaylarda 2'si jandarma 9 kişi hayatını kaybetmişti. Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, 30 Haziran ve 7 Temmuz'da yapılacak erken genel seçimler öncesi anayasal reform girişimini askıya aldığını duyurmuştu.

Ada'da Fransız seçmenlerin sayısını artıracak anayasal reformun yürürlüğe girebilmesi için Fransız Parlamentosunun iki kanadının bir arada toplandığı Kongre'de kabul edilmesi gerekiyor.